Il ‘non finito’ ha una lunga storia. Se le ragioni dell’incompiutezza come parte integrante di un’opera possono essere le più varie, quelle di Keith Haring per il suo Unfinished Painting (1989) risiedono nella tragedia dell’epidemia di AIDS che in quegli anni stava decimando la comunità gay di New York. Volutamente incompiuto, il dipinto di Haring è stato completato dall’intelligenza artificiale. Da qui, la polemica nel mondo dell’arte.

Poco prima della sua morte per AIDS, Keith Haring aveva realizzato il suo Unfinished Painting per commentare il dramma collettivo. Questo il senso di una tela quasi interamente bianca, con un solo quadrante – in alto a sinistra – dallo sfondo violaceo in cui sembrano muoversi le figure iconiche dell’artista.

Quasi come se fossero lacrime, verso il basso della tela sembrano colare dei fili di pittura viola dalla parte dipinta. Un espediente che per l’artista Brooke Pendleton ha reso il dipinto «un esempio di arte visiva che non cessa mai di distruggerti». Questo il commento su X a cui ha risposto @DonnelVillager, l’utente che ha utilizzato l’intelligenza artificiale per concludere il quadro. «La storia di questo quadro è veramente triste, ma ora grazie all’intelligenza artificiale possiamo completare quel che Haring non poté finire», ha aggiunto Donnel pubblicando la versione completa di Unfinished Painting.

Da qui, la bufera nel mondo dell’arte. Molti i commenti negativi, da chi condanna sul piano etico l’uso dell’intelligenza artificiale per completare l’opera di un artista morto a chi ha percepito l’atto come un affronto alla tragedia dell’AIDS e alle migliaia di vittime, compreso lo stesso Haring.

D’altra parte, Keith Haring compariva nel database degli artisti utilizzati per implementare Midjourney, lo strumento utilizzato dall’utente su X per completare il dipinto. Oltre ad Haring, anche i nomi di Dalí, Modigliani, Picasso, Cy Twombly e molti altri per migliorare il generatore di intelligenza artificiale.