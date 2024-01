Durante il tour estivo del 1966, in un lussuoso hotel di Tokyo, i Beatles hanno realizzato un dipinto a otto mani, unica testimonianza di arte visiva della band inglese. Oggi valutata a un prezzo stellare – tra i 400mila e i 600mila dollari – l’opera sarà venduta all’asta di Christie’s a New York il prossimo 1° febbraio.

Realizzato con acrilici e acquerelli su un foglio di carta giapponese, Images of a Woman è l’unico dipinto realizzato e firmato dai quattro ragazzi di Liverpool. Della genesi del quadro esistono anche testimonianze visive: le immagini del fotografo Robert Whitaker – che aveva accompagnato in tour la band – ritraggono i Beatles intenti a dipingere ciascuno il proprio angolo, a partire dai lati per arrivare al centro, dove si trovano poi le loro firme. Privo di figure riconoscibili, i quattro musicisti hanno realizzato un dipinto a otto mani, ciascuno con il proprio stile, da quello ricco di colori di John Lennon alle figure simili ai fumetti di Ringo Starr.

“Non li ho mai visti più calmi o più contenti che in quel momento”, racconta il fotografo nella sua biografia nel ricordare quel momento. Il dipinto, che restituisce sul piano visivo lo stile vivido della band, sarà per la prima volta messo all’asta. L’occasione del 1° febbraio, in cui Christie’s proporrà Images of a Woman, passerà alla storia per la presenza di questo esemplare dal valore storico.