Il ministro della Cultura tedesco Claudia Roth sta implementando una serie di modifiche per aiutare i rivendicatori delle opere d’arte saccheggiate dai nazisti. Ma la sua proposta di riforma più importante – volta ad aumentare i poteri della commissione consultiva nazionale sulle opere d’arte saccheggiate dai nazisti – deve affrontare la resistenza dello stato della Baviera.

Il 25° anniversario dei Washington Principles, le linee guida internazionali sulla gestione delle denunce di opere d’arte saccheggiate dai nazisti, approvate lo scorso anno da 44 governi e organizzazioni nel 1998, ha indotto a fare il punto su ciò che è stato realizzato finora e su ciò che ancora occorre fare. da fare per ottenere giustizia per le famiglie dei collezionisti ebrei la cui proprietà è stata rubata. Dal 1998 in Germania sono state restituite agli eredi più di 7.000 opere d’arte e oggetti culturali. Ma si tratta ancora di una piccola parte delle opere d’arte rubate dai nazisti o vendute dagli ebrei sotto costrizione. Le controversie di alto profilo, come ad esempio il reclamo contro le Collezioni statali bavaresi di pittura per il Ritratto di Madame Soler di Picasso del 1903, presentato dagli eredi del banchiere ebreo Paul von Mendelssohn-Bartholdy, possono ancora trascinarsi per anni.

La maggior parte delle opere restituite provengono da collezioni pubbliche. “Non possiamo essere affatto soddisfatti dello stato di avanzamento delle collezioni private”, ha detto Gilbert Lupfer, capo della Fondazione tedesca per l’arte perduta, in un evento di dicembre a Berlino per celebrare il 25° anniversario. “Là sta accadendo molto poco e mancano idee convincenti che vadano oltre il semplice appello alla moralità delle persone”.

Pablo Picasso, Portrait of Madame Soler (1903)

Nello stesso evento, Roth ha affermato che il fatto che così tante opere rimangano non restituite è una “vergogna”. In precedenza ha descritto il mandato della commissione consultiva del governo come “inadeguato” e ha affermato che la Germania “non è all’altezza delle nostre responsabilità”.

Gli impegni di riforma di Roth includono un’estensione del mandato della commissione consultiva per consentire a una parte di sottoporre una controversia al comitato, anche se l’altra parte si oppone. Al momento, entrambe le parti devono concordare di sottoporre la controversia al comitato, uno dei motivi per cui la commissione ha emesso solo 23 raccomandazioni in 20 anni.

Ma le discussioni tra il Ministero della Cultura e i 16 Stati, il cui consenso è necessario affinché il cambiamento abbia effetto, hanno incontrato un grosso ostacolo. Il ministro della Cultura bavarese, Markus Blume, insiste sul fatto che qualsiasi riforma del comitato deve essere accompagnata da una nuova legge sulla restituzione dei beni culturali perduti durante l’era nazista. Roth si oppone ad una nuova legge sulla base del fatto che ci vorrà troppo tempo per redigerla, negoziarla e attuarla. Ma il suo ministero è in discussione con i ministeri della Giustizia e delle Finanze per apportare una modifica al codice civile che eliminerebbe i termini di prescrizione per i beni culturali saccheggiati dai nazisti. Si sta inoltre cercando di introdurre un diritto legale alle informazioni sulla provenienza. Ma gli avvocati del settore affermano che ciò lascia ancora un ostacolo importante per i ricorrenti che chiedono la restituzione in tribunale, vale a dire Ersitzung, una peculiarità della legge tedesca che sostiene il diritto di chi ha acquistato un oggetto in buona fede e lo ha posseduto per dieci anni a mantenerlo. .

Senza l’approvazione degli Stati, Roth non può applicare una regola che consenta ai ricorrenti di portare il loro caso davanti alla commissione senza il consenso dell’attuale detentore. Ma da gennaio, qualsiasi museo che si rifiuterà di partecipare alla commissione non potrà più beneficiare dei finanziamenti del governo federale.

Roth ha citato l’esempio del ritratto di Madame Soler, simbolo delle debolezze del sistema attuale. La Baviera ha rifiutato di sottoporre la controversia al collegio, sostenendo che non si tratta di un caso di restituzione. Secondo la nuova regola, le collezioni statali di dipinti non avrebbero diritto a finanziamenti federali per la ricerca sulla provenienza.