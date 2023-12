Città in Scena: a Roma il nuovo festival sulla rigenerazione urbana

Debutterà nella Capitale il primo festival sulla rigenerazione urbana. Per la prima volta in Italia, Città in Scena prevede un programma di incontri, presentazioni e dibattiti con figure istituzionali, architetti e paesaggisti che si svolgeranno a Roma dal 13 al 17 dicembre. Ad ospitare gli eventi saranno l’Auditorium Parco della Musica, il MAXXI e la Casa del Cinema.

Concepito come un festival diffuso, Città in Scena presenta al pubblico le forme odierne di rigenerazione urbana, cogliendo la capacità delle città italiane di trasformare se stesse. Gli appuntamenti mostrano così quei progetti architettonici che possano rinnovare il patrimonio urbano, dando luogo a un arricchimento paesaggistico in ottica contemporanea che implichi lo sviluppo di modelli urbani inclusivi e sostenibili. La scelta alla base di questa prima edizione sta quindi nella convinzione che la rigenerazione architettonica delle città possa contribuire a uno sviluppo intellettuale, economico e sociale della comunità che la abita.

Con un calendario ricco di appuntamenti, Città in Scena porta in luce i progetti di rigenerazione anche di città medio-piccole, da Salerno a Brescia. Ma anche la sede del festival diffuso, la Capitale, appare una scelta significativa per i cambiamenti che la stanno attraversando, dalla riformulazione e valorizzazione del patrimonio con i fondi del PNRR e di Giubileo 2025 al tentativo di farne emergere un volto non più solo vincolato a quello della Roma antica e rinascimentale con il Distretto del Contemporaneo.

Prodotto da Fondazione Musica Per Roma, ANCE- Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Mecenate 90 e CIDAC- Associazione delle Città d’Arte, il festival verrà inaugurato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Accanto agli spettacoli teatrali e alle rassegne cinematografiche, è poi in programma per il 14 dicembre un convegno istituzionale in cui alcuni esponenti del governo racconteranno le potenzialità della rigenerazione urbana.

info: auditorium.com