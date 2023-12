BMW Art Cars: tutti i modelli firmati dagli artisti

Andy Warhol, Robert Rauschenberg, fino ai contemporaneissimi Jenny Holzer, Olafur Eliasson o Cao Fei. Sono solo alcuni dei nomi degli artisti che hanno firmato la collezione delle BMW Art Cars. Oltre venti modelli, dagli anni Settanta ad oggi realizzati con lo stile inconfondibile di ciascun artista.

La storia dell’automobile è disseminata di pezzi che si distinguono per il valore storico e motosportivo e che diventano veri e proprio oggetti d’arte. Spesso sono state anche esposte nei musei, si pensi alla mostra su Ferrari che allestì il MoMA di New York, la 250 Gto del 1962 è stata addirittura riconosciuta come opera d’arte.

Il primo fu Alexander Calder, incaricato nel 1975 dal pilota e battitore d’asta Hervé Poulain: una 3.0 Csl, che Poulain utilizzò alla 24 Ore di Le Mans di quell’anno. Dopo di lui molti celebri artisti vennero coinvolti nel progetto: Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Ernst Fuchs, Robert Rauschenberg, Michael Nelson Jagamarra, Ken Done, Matazo Kayama, César Manrique, A. R. Penck, Esther Mahlangu, Sandro Chia, David Hockney, Jenny Holzer, Ólafur Elíasson, Robin Rhode, Jeff Koons, John Baldessari e Cao Fei. L’ultima opera della serie, che a oggi conta 20 unità, è stata presentata lo scorso giugno e porta la firma di Julie Mehretu.

