Al MAXXI un convegno su patrimonio culturale e sostenibilità

Con la Cop28 sullo sfondo, anche il MAXXI dice la sua. In programma per il pomeriggio del 7 dicembre, presso il museo romano si svolgerà il convegno Patrimonio culturale, tutela e sostenibilità energetica, un dialogo possibile?, dedicato allo studio delle prime esperienze concrete relative a interventi sul patrimonio culturale italiano finalizzati alla sostenibilità energetica. Oltre al MAXXI, a promuovere l’evento è la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio/Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Lo svolgimento a Dubai della Cop28, la conferenza ONU sui cambiamenti climatici, rappresenta l’occasione per il Museo delle Arti del XXI secolo di sensibilizzare ai temi della sostenibilità energetica nel mondo dei beni culturali, presentando anche esempi di progetti che integrano efficientamento energetico, tutela e valorizzazione. Quindi, di fronte alla crisi climatica, il MAXXI propone una giornata di confronto sulle modalità in cui soggetti pubblici e privati possono cooperare verso un modello di sviluppo sostenibile nel settore della cultura.

Tra i casi che verranno trattati, il Museo di Capodimonte e i borghi medievali abruzzesi con le comunità energetiche, ma anche il Politecnico di Milano, che ha sperimentato il fotovoltaico nella copertura di un edificio di Gio Ponti, e il Grande MAXXI.

Riportando progetti già avanzati, l’evento del MAXXI individuerà le direttrici principali da perseguire per coniugare il miglioramento energetico degli edifici artistici, storici e archeologici con la loro conservazione e valorizzazione. Al tempo stesso, si offrirà un prospetto di come le nuove tecnologie possano integrarsi efficacemente nelle strutture storiche e monumentali.

L’incontro si svolgerà nell’auditorium del MAXXI a partire dalle ore 15 del 7 dicembre e sarà disponibile anche in diretta streaming. Tra i relatori, Luigi La Rocca, Gianni Silvestrini, Sylvain Bellenger, Daniela Porro, Margherita Guccione, Mario Gamberale e molti altri in un pomeriggio di interventi che si concluderà con una tavola rotonda.

info: maxxi.art