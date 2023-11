Era il 2015 quando l’artista cinese Ai Weiwei presentava la sua prima collezione di gioielli ,nella mostra Rebar in Gold a Londra. Ora una collaborazione con TASCHEN lo porta a presentare un’altra tappa importante nella gioielleria d’arte, gli Zodiac Charms. Non è la prima volta che Ai Weiwei lavora con TASCHEN, già nel 2021 l’artista aveva realizzato Papercut Portfolio, un portfolio in edizione limitata sulla sua vita e sul suo lavoro, raccontati attraverso l’arte cinese del ritaglio della carta.

Con gli Zodiac Charms, Ai Weiwei Ai ritorna alla sua opera fondamentale del 2010 Circle of Animals/Zodiac Heads, un’esplorazione della storia, dell’autenticità e del dialogo culturale. Si si rivolge in particolare ai molteplici significati personali che lo zodiaco cinese ha assunto nel corso dei secoli.

“L’idea – si legge sul sito della casa editrice tedesca – di uno zodiaco animale composto da Ratto, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Ariete, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale è nata dai Dodici rami terrestri usati in precedenza per ordinare il tempo. I dodici animali governano a loro volta un anno lunare, conferendo alcuni tratti e attributi del loro carattere a coloro che nascono nel loro arco di tempo. Essi rappresentano anche le dodici doppie ore del giorno, la cui classificazione deriva da una mitica corsa al compleanno dell’Imperatore di Giada, con il ratto che riuscì ad arrivare per primo a cavallo del bue attraverso un fiume turbolento, aggiudicandosi l’ora di mezzanotte”.

Il ciondolo, che sarà disponibile a partire da Gennaio 2024, è stato scolpito dall’artista sulla base del suo aspetto nell’opera precedente e fuso a mano in oro puro 999. Si tratta di un’edizione limitata in 99 copie,

ciascuna firmata da Ai Weiwei, che si può già pre-ordinare online.

Nell’ambito della sua costante indagine sulla storia, le credenze e l’artigianato cinese, Ai Weiwei ha notoriamente reinterpretato lo Zodiaco nella sua scultura pubblica del 2010 Circle of Animals/Zodiac Heads, che ha dato vita alle sue riflessioni sul dialogo culturale, la guerra, l’autenticità e i valori nazionali. Richiamandosi alla storia non solo dei segni zodiacali, ma anche a quella delle forme stesse delle teste di animali, ha ricreato le figure zodiacali di una favolosa fontana del XVIII secolo nell’Antico Palazzo d’Estate di Pechino.