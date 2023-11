Dentro e fuori dal tempo: le ricerche di Sostero, Lichene e Sbagliato nel cuore di Roma

GR*A è uno studio di architettura fondato da Giovanni Romagnoli nel 2023, in via Giovanni Lanza a Roma, un incubatore per lo scambio architettonico e artistico che ospita un programma multidisciplinare di mostre ed eventi a cura di ASTERISCO. Nata dalla collaborazione fra Giovanni Romagnoli e Greta Voeller, la programmazione artistica prevede l’inaugurazione della collettiva EXTEMPORE, il 2 dicembre che riunisce alcuni lavori degli artisti e creativi che hanno esposto negli spazi di GR*A: SBAGLIATO, Andrea Sostero e LICHENE, sono gli artisti che chiudono il primo anno di mostre attraversando il tema del tempo, ognuno nella propria cifra stilistica.

GR*A, via Giovanni Lanza 162, Roma

SBAGLIATO espone cinque opere allestite su supporti di alluminio piegato o “accartocciato” ritraenti figure di teste antiche. Si tratta di fotografie di personaggi storici e mitologici scolpiti nel marmo e nel bronzo. La tecnica di rappresentazione adottata per questo intervento, che consiste in una piegatura manuale semi-randomica è tra le ultime investigate da SBAGLIATO. Il collettivo abbandona in questo progetto la complanarità del supporto alla parete, quasi sempre costituito da un manifesto di carta incollato, per entrare in una realtà tridimensionale. L’accartocciamento di immagini storico – arcaiche trasferisce oltre ad un ragionamento spaziale un ulteriore livello temporale nel “rovinare ciò che è già rovina”.

Il tema della rovina e del tempo pervade anche il lavoro di Lichene. I pezzi di design in mostra comunicano nelle giunzioni e linguaggio la sedimentazione naturale a cui è sottoposta la materia nel tempo. La giustapposizione tra i loro elementi può richiamare infatti il lavorio delle stagioni nel congiungere o disgregare le varie parti.

Lichene, LCN 003 Sbagliato, Niger Mulier, 2023

Andrea Sostero condivide a livello astratto questo tema con gli altri artisti in un intricato sistema di stratificazioni pittoriche a olio che lo portano a rappresentare paesaggi al limite fra l’astratto ed il figurativo, tra il riferimento al mondo antropico e naturale. Sostero utilizzerà lo spazio della mostra per portare avanti una sua opera in lavorazione durante il mese di dicembre in modalità “ex tempore”. L’action painting sarà visitabile durante tutto il mese e l’artista spiegherà ai fruitori alcuni aspetti del suo metodo pittorico.

Andrea Sostero, Untitled, 2023

ExTempore, Sbagliato, Lichene, Andrea Sostero

a cura di Asterisco

02-29 dicembre 2023

via Giovanni Lanza 162, Roma