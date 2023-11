Inside Art è a Roma Arte in Nuvola, vi aspettiamo al nostro stand!

Ci siamo! Dal 24 al 26 novembre 2023, negli spazi della Nuvola disegnata da Fuksas all’EUR di Roma, parte la terza edizione della fiera Roma Arte in Nuvola.

Oltre alle gallerie partecipanti e agli appuntamenti collaterali della fiera, non perdetevi la sezione editoria, dove troverete anche lo stand di Inside Art.

Nello spazio espositivo potrete acquistare l’ultimo numero del magazine dedicato al nostro premio di Arti visive, il Talent Prize (qui tutti i contenuti del numero nel dettaglio) e le ultime tre edizioni del cartaceo, con tanti focus tematici, interviste e approfondimenti sull’arte e la cultura contemporanee.

Disponibile per il pubblico anche il libro Talent Prize, 100 nomi da ricordare, il catalogo pubblicato nel 2021 dedicato a una selezione dei migliori artisti che in questi sedici anni si sono affermati e distinti nel panorama artistico nazionale e internazionale.

Last but not least, potrete fermarvi a chiacchierare con noi e a guardare alcune scene degli ultimi documentari diretti dall’editore e regista Guido Talarico, tra cui il film Emilio Isgrò – Come cancellare l’inutile, prodotto da FAD, società di produzione di Guido Talarico, e da Lilium Distribution di Simona Garibaldi, realizzato in collaborazione con Rai Cultura e con Treccani – Istituto della Enciclopedia Italiana.

Vi aspettiamo al nostro stand, dove potrete abbonarvi al nostro mensile e al nostro trimestrale a un prezzo ridotto.