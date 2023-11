Il 27 novembre, nell’Aula 205 del Campus Luiss di Viale Romania 32, a Roma, si svolge la quarta e ultima serata del ciclo di incontri dedicato alla Produzione Culturale.

Il progetto, che ha preso avvio ad ottobre 2022 con la curatela di Roberto Grossi, coinvolge docenti e studenti dell’università in un percorso di analisi e “lettura” di alcuni temi di grande attualità e rilevanza, illustrati da protagonisti ed esperti in grado di esporre le chiavi interpretative strategiche e più rilevanti. In ognuna delle sessioni tematiche sono proposte e illustrate le esperienze concrete messe in atto da imprese, professionisti, giovani creativi che hanno evidenziato nuove strade per tornare ad essere protagonisti dei cambiamenti e indicare i possibili profili di una nuova economia e modalità del lavoro.

Per l’ultimo appuntamento del ciclo, intitolato “Arte, sviluppo urbano e comunità. Il talento dell’artista a servizio della collettività”, sono stati coinvolti Antonio Presti, Presidente della Fondazione Fiumara d’Arte e Jorit Agoch, Artista specializzato in arte urbana per discutere del tema e raccontare le proprie esperienze personali quali personaggi attivi del dibattito e quali soggetti che lavorano in costante relazione con lo spazio pubblico e con il territorio.

Con loro saranno discussi alcuni aspetti fondamentali dell’intreccio tra arte, sviluppo urbano e comunità. Qual è il ruolo dell’artista nei confronti delle comunità e l’utilità sociale del suo lavoro? Perché le collaborazioni con i territori, le imprese, le scuole e le istituzioni, oggi più che mai, sono fondamentali per definire nuovi paradigmi di scambio e condivisione, tra arte, società e cittadinanza attiva?



L’incontro, moderato da Fabrizia Carabelli, Managing Editor di Inside Art, avrà inizio alle 18.30 e sarà seguito da un momento di confronto con studenti e partecipanti al dibattito.