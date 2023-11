Con oltre novanta gallerie presenti e trecento artisti, Abu Dhabi Art torna a Manarat Al Saadiyat il prossimo 22 novembre per cinque giorni di fiera. L’evento, tra i più importanti sul piano internazionale, ha scelto per la sua quindicesima edizione l’artista degli Emirati Mohamed Ahmed Ibrahim come volto della campagna visiva di quest’anno. Abu Dhabi Art 2023 presenterà, fino al 26 novembre, più di novecento opere d’arte, proposte da gallerie storiche per la fiera ma anche da istituzioni che partecipano per la prima volta.

Abu Dhabi Art 2023: le sezioni in fiera

Sulla scia dell’edizione 2022, la più varia fino ad oggi, Abu Dhabi Art 2023 si prepara ad essere un grande evento per gli Emirati Arabi Uniti. La fiera presenta vari settori, dal Modern & Contemporary, aperto a gallerie attive da almeno sette anni e dedicate a opere d’arte prodotte a partire dalla fine del XIX secolo, a Special Projects, che esporrà le opere di gallerie che operano da almeno tre anni, che potranno anche presentare mostre con uno o due artisti. Altri due i settori in fiera: Emerge include gallerie che espongono opere dal valore inferiore ai tremila dollari, mentre Focus ospita le gallerie invitate a partecipare con artisti scelti dai curatori ospiti.

«I visitatori scopriranno artisti contemporanei da tutto il mondo, considereranno il contesto degli Emirati Arabi Uniti che ospitano Cop28 quest’anno e il rapporto di alcuni artisti con l’ambiente, incontrando anche una piattaforma per ulteriori ricerche sugli artisti Modern Wanasa», ha dichiarato Dyala Nusseibeh , direttrice di Abu Dhabi Art.

Mohamed Ahmed Ibrahim, il volto dell’evento

Nelle scorse edizioni la fiera ha scelto come volti della campagna visiva Farah Al Qasimi (2022), Ayesha Hadhir , Rawdha Khalifa Al Ketbi e Shaikha Fahad Al Ketbi (2021), Ebtisam Abdulaziz (2019), Monira Al Qadiri (2018) e Tarek Al-Ghoussein (2017). Per Abu Dhabi Art 2023 l’artista selezionato è Mohamed Ahmed Ibrahim, che ha già rappresentato gli Emirati Arabi Uniti alla 59esima Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia nel 2022.

«Ha un rapporto straordinario con il paesaggio che lo circonda e con la natura, un rapporto che si è evoluto nel tempo per rappresentare una connessione con gli Emirati Arabi Uniti che è allo stesso tempo singolare e collettiva, locale e globale nella sua risonanza. Mentre aspettiamo con ansia la nostra quindicesima edizione a novembre, la nostra campagna visiva indica la strada per una fiera che ha messo radici nella comunità in modo duraturo», ha commentato Nusseibeh.

Alcune opere selezionate dell’artista saranno quindi presentate nella campagna globale per la fiera, dando una forma visiva all’edizione di quest’anno. Lo stesso artista, a proposito della rilevanza dell’evento, si è espresso così: «avendo partecipato personalmente alle sue mostre sin dalla sua nascita e avendo visto la sua crescita nel corso degli anni, ho sempre creduto nella sua importanza e distinzione. Lo stesso si può dire degli organizzatori, che sostengono una comunità culturale e la posizionano in primo piano come una delle mostre d’arte internazionali più importanti a livello mondiale».

info: abudhabiart.ae