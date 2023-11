Il Palazzo Ducale di Genova ospiterà nei suoi saloni la mostra Artemisia Gentileschi. Coraggio e Passione, un percorso che traccia la parabola pittorica e umana della prima donna ammessa in un’accademia d’arte. Aperta al pubblico dal 16 novembre 2023 al 1° aprile 2024, la mostra è a cura di Costantino D’Orazio in collaborazione con Barbara Grosso. Realizzato da Arthemisia, il percorso evidenzia il rapporto tra Genova e la pittrice di scuola caravaggesca, riemersa dopo secoli con il movimento femminista.

Con una vita segnata da vicende traumatiche, Artemisia Gentileschi è prima di tutto pittrice. Imparando i rudimenti della pittura dal padre Orazio Gentileschi, l’artista si fa strada nel contesto accademico fiorentino del primo Seicento. L’approdo a Firenze, e nel quadro maschile dell’accademia, arriva dopo lo stupro da parte di Agostino Tassi e il successivo processo, che hanno spinto Gentileschi ad allontanarsi da Roma, città d’origine, e a viaggiare. Dal tratto marcato e tragico, la pittrice caravaggesca ha intrattenuto nel tempo rapporti con Genova, pure se a tratti indiretti: l’arrivo di Orazio Gentileschi – tra il 1621 e il 1624 – ha influenzato lo stile degli artisti locali.

Tra vicende biografiche e stile pittorico originale, la mostra si organizza nell’Appartamento del Doge in capitoli narrativi che approfondiscono la figura di Gentileschi e i rapporti con il suo tempo, oltre a fornire un’analisi psicanalitica della relazione con il padre Orazio. L’esposizione, che rientra fra le iniziative di Genova Capitale Italiana del Libro 2023, conta oltre 50 opere distribuite in 10 sezioni. Tra queste, Annunciazione e Giuditta e Abra con la testa di Oloferne, accanto a una selezione di lavori del padre Orazio, dello stesso Agostino Tassi e di altri artisti caravaggeschi del primo Seicento e operativi a Genova.

Proponendo un confronto stilistico, la mostra si inserisce però in un filone che, da vent’anni, valorizza Artemisia Gentileschi, riscoperta dopo circa quattro secoli di oblio. All’artista sono state infatti dedicate otre 20 esposizioni, tra cui la molto famosa Orazio and Artemisia Gentileschi al Metropolitan di New York. Ma il recupero di Artemisia Gentileschi, prima delle mostre dedicate, si è distribuito nel corso del Novecento, nel quadro del movimento femminista.

Artemisia Gentileschi. Coraggio e Passione

Dal 16 novembre 2023 al 1° aprile 2024

Palazzo Ducale – Piazza Giacomo Matteotti 9, Genova

info: palazzoducale.genova.it