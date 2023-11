Evento globale di fotografia consapevole, PhotoVogue Festival torna con la sua ottava edizione a BASE Milano proponendo un programma di eventi tra il 16 e il 19 novembre 2023. Con uno sguardo a metà tra etico ed estetico, PhotoVogue Festival si è impegnato fin dagli inizi all’esplorazione di temi cruciali, dalla mascolinità all’inclusività.

Innestandosi sulla scia dello scorso anno, che proponeva un focus sull’ubiquità delle immagini e sulla loro capacità di influenzare gli eventi e la loro percezione, la prossima edizione si concentrerà sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’esistenza umana e sulla creazione di immagini. Da questo presupposto, What Makes Us Human? Image in the Age of A.I. affronterà il tema dell’AI da un punto di vista etico, estetico e politico.

Con un programma di conferenze dilazionato nel corso dei giorni di festival e a partire dall’inaugurazione del 15 novembre 2023, sono previste molte mostre gratuite e aperte al pubblico. Attraverso le esposizioni, PhotoVogue Festival propone un percorso tra le sue scorse edizioni e la prossima con What Is Beauty? e What Is Beauty/A.I. mettendo a confronto i temi scelti in passato, esplorati nella prima mostra, e quello dell’edizione corrente. In entrambe le mostre la bellezza rimane il tema chiave: se nella prima gli artisti esposti ne hanno sfidato i criteri tradizionali, nella seconda si indagano le possibilità dell’A.I. di rimodellare il paesaggio e di incidere sull’espressione umana.

L’indagine sull’A.I. prosegue con Uncanny Atlas: Image in the Age of A.I., una mostra che si presenta come una mappatura del nuovo mondo, mentre Eternal Loops si addentra ancora di più nel paradigma scelto. Spanish Women: A Contemporary Portrait of Strength and Beauty celebra invece i risultati dell’open call inaugurale di Photo Vogue in Spagna, infine CondéFuture presenta opere selezionate dagli studenti di CondéFuture, una nuova iniziativa globale che mira a ispirare e allevare le future generazioni di talenti multimediali.

La sera del 16 novembre, nel contesto del talk Eye Mama al PhotoVogue Festival, verrà presentata una selezione di immagini tratte dal libro Eye Mama: Poetic Truths of Home and Motherhood.