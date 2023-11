ISIA Academy: la storia dell’Istituto in mostra a Monza

Tra le più importanti scuole di arte e design dell’Europa del primo dopoguerra, ISIA Academy e la sua vicenda saranno documentate in una nuova mostra che ne rievoca i principali snodi storici. Ad ospitare l’esposizione ISIA Academy 1922-1943. Quando i designer portavano la cravatta saranno i Musei Civici di Monza, nella città teatro dell’esperienza di ISIA Academy.

Curata da Alberto Crespi e realizzata in collaborazione con Vertigo Syndrome, la mostra aprirà al pubblico a partire dal 10 novembre 2023 e rimarrà esposta fino al 28 gennaio 2024. In un percorso a ritroso sulla storia dell’accademia, l’Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Monza viene illustrato come un punto di riferimento per la formazione nell’ambito delle arti e del design, pure se per una breve parentesi storica. Dal carattere innovativo, l’Istituto si è ispirato al tedesco Bauhaus e tra i docenti ha scelto artisti di fama internazionale, formando di conseguenza alcuni tra i grandi nomi del Novecento, da Costantino Nivola a Giovanni Pintori.

Attiva negli anni venti del Novecento, l’Accademia aveva la sua sede nella Villa Reale di Monza, dove nel 1923 si è tenuta anche la prima Biennale Internazionale delle Arti Decorative, da cui venne anche fondata la Triennale di Milano. La mostra ospitata dai Musei Civici di Monza si colloca quindi in occasione dei cento anni da questa vicenda, con l’obiettivo di rievocare lo spirito propulsivo di cui l’ISIA si faceva portavoce.

Con un intento documentaristico, la mostra getta luce su questa esperienza con immagini d’epoca, opere d’arte e installazioni video, illustrando la dedizione degli studenti in giacca e cravatta dell’ISIA. Alcune delle opere presentate erano raccolte nei Musei Civici, mentre altre provengono da collezioni private e dalla Società Umanitaria di Milano.

Dal 10 novembre 2023 al 28 gennaio 2024

Musei Civici di Monza – Via Teodolinda Regina 4, Monza

info: museicivicimonza.it