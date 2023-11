Ogni anno, il Premio Osvaldo Licini riconosce e celebra il talento di cinque artisti, selezionati in base al maggior numero di segnalazioni effettuate da una giuria di esperti che cambia ogni anno. Ispirato dall’opera del grande maestro marchigiano, il focus del Premio Osvaldo Licini by Fainplast è la pittura, medium d’elezione degli artisti selezionati e del vincitore di questa terza edizione Valerio Nicolai nel quale sa esprimersi sia nella dimensione bidimensionale della tela che nella sua versione più installativa.

Nato a Gorizia nel 1988, Valerio Nicolai raccoglie quest’anno il maggior numero di segnalazioni da parte degli esperti: «la sua vittoria è un riconoscimento del suo eccezionale talento artistico e della sua promettente carriera». Gli altri artisti dell’edizione attuale includono Chiara Enzo, Lorenza Boisi, Pier Paolo Campanini e Gioacchino Pontrelli, tutti noti per la loro eccezionale produzione artistica.

«Sono molto felice di aver vinto questo Premio; Osvaldo Licini è un artista che ho sempre guardato con grandissima curiosità. Ringrazio quindi chi mi ha permesso di studiarlo ancora più a fondo e di pensare al mio lavoro a fianco al suo. Ringrazio inoltre per l’ospitalità tutti i membri del Premio e faccio i complimenti agli artisti nominati insieme a me», ha commentato la vittoria Nicolai.

Per l’edizione 2023 del Premio, la giuria è stata composta da 44 esperti, autorevoli figure nel campo dell’arte, tra direttori di musei, curatori, critici, giornalisti d’arte e collezionisti, i quali hanno segnalato ciascuno il nome di due artisti. Questo l’elenco dei giurati: Ettore Alloggia, Laura Barreca, Giuliana Benassi, Ilaria Bernardi, Edoardo Bonaspetti, Elena Bordignon, Maria Stella Bottai, Daniele Capra, Cecilia Casorati, Stefano Castelli, Laura Cherubini, Fulvio Chimento, Irene Sofia Comi, Domenico De Chirico, Fabio De Chirico, Elena Del Drago, Tommaso Evangelista, Roberta Faraotti, Rossella Farinotti, Attilia Fattori Franchini, Nunzia e Vittorio Gaddi, Matilde Galletti, Nunzio Giustozzi, Chiara Ianeselli, Matteo Innocenti, Denis Isaia, Bruno Izzi, Roberto Lacarbonara, Benedetta Monti, Matteo Novarese, Hans Ulrich Obrist, Sara Piccinini, Claudio Libero Pisano, Leonardo Regano, Caterina Riva, Massimo Scaringella, Caterina Taurelli Salimbeni, Antonello Tolve, Italo Tomassoni, Gian Maria Tosatti, Alessandra Troncone, Carlo Vanoni, Saverio Verini e Elena Volpato.

Nicolai, oltre a ricevere un compenso in denaro e il sostegno per la realizzazione delle opere che verranno presentate in mostra, sarà il primo artista a trascorrere la sua residenza ad Ascoli Piceno nel nuovo Spazio Premio Licini, una struttura artistica multifunzionale non lontana dal museo che include una zona espositiva, una sala progetti e un’area destinata alla residenza. Al termine di quest’ultima, l’artista goriziano avrà l’opportunità di esporre in una mostra personale, negli spazi della Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini” di Ascoli Piceno, che aprirà la prima settimana di dicembre, a cura di Alessandro Zechini Direttore artistico dell’Associazione Arte Contemporanea Picena. In occasione dell’inaugurazione della monografica, ci sarà la presentazione del catalogo dei cinque artisti selezionati quest’anno per il premio, con testi introduttivi curati da Stefano Castelli; per il finissage è prevista l’uscita del catalogo dedicato a Valerio Nicolai.

La mostra avrà l’obiettivo di presentare al pubblico un nucleo di opere site-specific create appositamente per gli spazi della Galleria d’Arte Contemporanea, in un ideale dialogo con la collezione permanente di opere realizzate da Osvaldo Licini. «Con la terza edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast confermiamo l’impegno della nostra azienda nel territorio attraverso la promozione dei linguaggi del contemporaneo. Si tratta di un’iniziativa che in soli tre anni sta già riscuotendo grande plauso tra gli addetti ai lavori, come dimostrato dalla collaborazione con Arte Fiera Bologna, gli inviti al Premio Cairo o ancora il prossimo appuntamento che ci vedrà protagonisti alla Triennale di Milano, senza tralasciare l’apprezzamento del pubblico che continua a seguirci in tutte le attività principali e collaterali al Premio».