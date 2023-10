Il meglio del sistema nazionale entra nella short-list ministeriale. Tra i favoriti tre donne: Maria Bentivoglio-Ravasio, Cecilie Hollberg e Renata Cristina Mazzantini

Forse ci siamo. Il Collegio Romano, il 25 ottobre 2023, è stato il palcoscenico di una riunione di grande importanza per il sistema culturale italiano: la Commissione di valutazione ha finalmente presentato la tanto attesa lista di candidati in lizza per il prestigioso ruolo di direttore dei principali musei statali italiani. Grazie ai punteggi assegnati, è stata formulata una shortlist di nomi che rappresenta la rosa dei finalisti, un elenco di eccellenze del mondo dell’arte e della cultura.

Tra il 7 novembre e il 1 dicembre 2023, avranno ora luogo i colloqui, uno per ciascun museo. Tuttavia, i candidati che si sono distinti per più di un incarico museale affronteranno un solo colloquio, dove la Commissione esaminerà attentamente le loro capacità e competenze relative a tutte le istituzioni in cui sono in lizza. Le nomination ufficiali sono previste per dicembre e saranno firmate dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Vediamo dunque chi sono i protagonisti di questa importante selezione

Maria Bentivoglio-Ravasio

Per la prestigiosa direzione della Pinacoteca di Brera, che ha visto come direttore uscente James M. Bradburne, una serie di candidati si contendono il ruolo. Tra di loro spiccano figure di grande spessore come Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio, già soprintendente per le provincie di Biella, Novara, VCO e Vercelli; Stefano Casciu, ex direttore del Polo Museale della Toscana; Cristiana Collu, rinomata per aver guidato finora la Galleria Nazionale a Roma; Angelo Crespi, già presidente del MAGA di Gallarate; Emanuela Daffra, già direttrice del Polo Museale della Lombardia; Flaminia Gennari Santori, già direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma – Palazzo Barberini e Galleria Corsini; Cecilie Hedwig Mathilde Ursula Hollberg, già direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze; Marco Pierini, già direttore della Galleria nazionale dell’Umbria; Marta Giuseppina Ragozzino, già direttrice regionale musei Campania; e Simone Verde, direttore del Complesso museale della Pilotta di Parma.

Inoltre, è da tenere d’occhio Eike Schmidt, il quale potrebbe dire addio agli Uffizi per approdare al Museo di Capodimonte a Napoli. Cecilie Hollberg, a sua volta, potrebbe transitare a Brera dopo un prestigioso incarico all’Accademia di Firenze. Questa serie di possibili “rimpasti” potrebbe portare Paola D’Agostino, attualmente al Bargello, Cristiana Collu, proveniente dalla Galleria Nazionale a Roma, o forse anche Flaminia Gennari Santori, da Palazzo Barberini e Galleria Corsini sempre a Roma, a competere per la direzione degli Uffizi a Firenze.

Renata Cristina Mazzantini

Nel frattempo, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, potrebbe essere in arrivo Renata Cristina Mazzantini, curatrice di “Quirinale contemporaneo”, Matteo Lafranconi, proveniente dalle Scuderie del Quirinale, o Bartolomeo Pietromarchi, dal Maxxi Arte. Costantino D’Orazio, curatore indipendente e noto autore di programmi televisivi dedicati all’arte, è invece in lizza per la direzione della Galleria Nazionale Umbra.

Vediamo tutti i nomi che compongono la shortlist ministeriale:

Pinacoteca di Brera: Bentivoglio-Ravasio Beatrice Maria, Casciu Stefano, Collu Cristiana, Crespi Angelo, Daffra Emanuela, Gennari Santori Flaminia, Hollberg Cecilie Hedwig Mathilde Ursula, Pierini Marco, Ragozzino Marta Giuseppina, Verde Simone.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea: Bruciati Andrea, Contessa Andreina, Forti Micol, Gennari Santori Flaminia, Lanfranconi Matteo, Mazzantini Renata Cristina, Picciau Maura, Pietromarchi Bartolomeo, Ragozzino Marta Giuseppina.

Gallerie degli Uffizi: Casciu Stefano, Collu Cristiana, Contessa Andreina, D’Agostino Paola, Gabrielli Edith, Gennari Santori Flaminia, Giulierini Paolo, Hollberg Cecilie Hedwig Mathilde Ursula, Pierini Marco, Verde Simone.

Museo e Real Bosco di Capodimonte: Bruciati Andrea, Contessa Andreina, Cucciniello Antonella, Gennari Santori Flaminia, Giulierini Paolo, Hollberg Cecilie Hedwig Mathilde Ursula, Picciau Maura, Pierini Marco, Ragozzino Marta Giuseppina, Schmidt Eike Dieter.

Gallerie Estensi: Bava Annamaria, Calò Giorgia, Cremonini Claudia, D’Agostino Paola, Necci Alessandra, Preti Monica, Rossoni Elena, Sassu Giovanni, Sbaraglio Lorenzo, Zullo Enza.

Museo Archeologico Nazionale di Taranto: Aversa Gregorio, Calò Giorgia, Cesarano Mario, Falzone Stella, Fatticcioni Lorenzo, Galeandro Fabio, Guarnieri Anita, Sudano Fabrizio, Tomay Luigina, Zullo Enza.

Gallerie Nazionali d’Arte Antica: Ammannato Cinizia, D’Agostino Paola, Galassi Cristina, Martone Sonia, Picchiarelli Veruska, Pietromarchi Bartolomeo, Salomon Thomas Clement, Suatoni Sandra, Terzaghi Maria Cristina, Zalabra Federica.

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: Aversa Gregorio, Calò Giorgia, Cannatà Maurizio, Cerzoso Maria, Falzone Stella, Fatticcioni Lorenzo, Galeandro Fabio, Sudano Fabrizio, Trunfio Elena Rita, Zullo Enza.

Galleria Nazionale dell’Umbria: Bava Annamaria, Calò Giorgia, D’Orazio Costantino, Galassi Cristina, Picchiarelli Veruska, Riccio Francesca, Sbaraglio Lorenzo, Serlorenzi Mirella, Zalabra Federica, Zullo Enza.

Museo Nazionale d’Abruzzo: Calò Giorgia, Collettini Cristina, Guarnieri Anita, Musto Gabriella, Riccio Francesca, Sassu Giovanni, Serlorenzi Mirella, Suatoni Sandra, Zalabra Federica, Zullo Enza.

