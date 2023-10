31 ottobre: la giornata delle streghe, arriva il manuale perfetto

Tremate, tremate, le streghe son tornate. Ma ogni fattucchiera che si rispetti deve essere in grado non solo di volare, ben agile, su una scopa, ma anche di lanciare incantesimi, preparare pozioni, vivere in una dimora lugubre. E tanto, tanto altro. Nasce da qui Il manuale delle streghe (Cliquot, cartonato, 96 pagine, 20 euro), realizzato da Malcolm Bird, fumettista e illustratore britannico che da decenni pubblica i suoi lavori in tante riviste e quotidiani nel Regno Unito (ed è conosciuto anche per aver illustrato, per oltre 25 anni, la nota rubrica della giornalista Lynda Lee-Potter, scomparsa nel 2004, sulle pagine del prestigioso Daily Mail).

Pubblicato per la prima volta in Gran Bretagna nel 1984, Il manuale delle streghe rappresenta senza dubbio la sua opera più famosa, ed ha superato le trenta edizioni in ogni angolo del globo (dalle nostre parti è apparso fugacemente sul finire degli anni Ottanta ed era ormai fuori catalogo da oltre trent’anni). Umoristico e illustrato per giovanissime fattucchiere, il libro elargisce a piene mani una serie di istruzioni (imprescindibili) che riguardano gli incantesimi e le superstizioni, le ricette e il giardinaggio. Con un tocco di glamour che non guasta (“nel cappello a cono il colore ha un’importanza fondamentale: è assolutamente di rigore il nero”).

Autore e illustratore di tanti volumi per bambini (tra cui una serie scritta da Alan Dart), Bird – classe 1944 – non sente ragioni: oggi la strega “desueta” non ha più ragione di volare (pardon, di esistere). Piuttosto, deve farsi bella con profumi puzzolenti e vestiti di stracci cuciti da lei stessa nonché tenersi al passo coi tempi seguendo le ultime mode delle moderne megere. Nel pieno rispetto delle tradizioni. Ogni anno l’annoso dilemma: Nightmare Before Christmas è un film più adatto a Natale o ad Halloween? Adesso l’interrogativo raddoppia, e riguarda anche un libro, Il manuale delle streghe (traduzione dall’inglese di Gaetano Salinas). Da regalare (o regalarsi) il 31 ottobre o il 24 dicembre. E per chi è troppo indaffarata, magari a correre su e giù sulla propria scopa, restano sempre gli altri 363 giorni.

