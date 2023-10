Straordinaria affluenza al Mattatoio, dove si è svolta il 26 ottobre l’anteprima della mostra del Talent Prize 2023, premio fondato 16 anni fa dall’editore Guido Talarico. I finalisti e i premi speciali sono stati accolti dal Presidente di Azienda Speciale PalaExpo Marco Delogu e celebrati da una autorevole rappresentanza istituzionale. Erano presenti infatti all’opening il Vice Presidente della Camera Giorgio Mulé, l’On. Maria Elena Boschi, Capogruppo Commissione Affari Istituzionali, l’On. Valentina Grippo, Vice Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati, il Vice Capo di Gabinetto e Consigliere economico del Ministro della Cultura Giorgio Carlo Brugnoni e la Presidente della Commissione Cultura del Comune di Roma Erica Battaglia.

Ancora una volta il Talent Prize celebra il giovane talento, con un’attività instancabile di ricerca e una vocazione al mecenatismo. «Quest’anno il Talent Prize è alla sedicesima edizione con oltre 10.000 iscritti, non ci sono altri premi in Europa che hanno questi numeri. La nostra presenza qui vuole celebrare il giovane talento», ha affermato Guido Talarico prima di introdurre il grande ospite d’onore della serata, Emilio Isgrò, che ha dedicato un’opera a Inside Art per i vent’anni di attività della rivista.

La mostra sarà ospitata nel padiglione 9B del Mattatoio fino al 19 novembre.

Qui le foto della serata realizzate da Eleonora Cerri Pecorella.

Giampiero Zurlo, Presidente di UTOPIA, premia Itamar Gov



Giorgio Carlo Brugnoni, Vice Capo di Gabinetto, consegna la targa a Luca Marcelli Pitzalis, vincitore del Premio Speciale INSIDE ART L’Onorevole Valentina Grippo, Vice Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati, consegna la targa ad Axel Gouala, vincitore del Premio Speciale Fondazione Cultura e Arte/Sezione Internazionale L’Onorevole Maria Elena Boschi, Capogruppo Commissione Affari Istituzionali, consegna la targa a Yuxiang Wang, vincitore del Premio Speciale Fondazione Cultura e Arte/Sezione Emergenti L’Onorevole Erica Battaglia, Presidente Commissione Cultura del Comune di Roma, consegna la targa a Tommaso Spazzini Villa, vincitore del Premio Speciale Emmanuele Emanuele

il Vice Presidente della Camera Giorgio Mulé premia il vincitore Giulio Bensasson