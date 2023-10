Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

Il pubblico potrà meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola: tra questi si scopriranno palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese.

Saranno aperti al pubblico oltre 700 luoghi d’arte in tutte le regioni italiane dalla Lombardia alla Sicilia, (più di 350 città), offrendo visite speciali a contributo libero, moltissimi luoghi selezionati per la loro inaccessibilità, originalità o scarsa valorizzazione. Qualche assaggio. A Roma, si potrà ammirare il Palazzo Spada, opera di Giulio Mazzoni, allievo di Vasari, nonché sede del Consiglio di Stato. A Milano, sarà eccezionalmente aperto il Palazzo della Banca d’Italia, edificio in stile eclettico del 1907-1912, caratterizzato da un maestoso scalone d’onore con vetrate Liberty. A Bergamo, nell’ambito di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, si potranno scoprire gli spazi dell’ex complesso di Sant’Agostino. A Genova è in programma l’apertura di Palazzo Doria Spinola a Genova. Mentre a Napoli, cancelli aperti al Real Albergo dei Poveri, uno dei palazzi più grandi d’Europa, commissionato originariamente da Carlo III di Borbone e progettato da Ferdinando Fuga nel 1751. A Firenze, solitamente inaccessibile al pubblico, sarà possibile esplorare la storia della Croce Rossa Italiana visitando la casa quattrocentesca Capponi. A Bologna, per le giornate Fai apre la sede della Banca d’Italia e del monumentale Palazzo Malvezzi de’ Medici. Sono in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.

Per consultare la lista dei luoghi aperti al pubblico: fondoambiente.it