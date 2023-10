È iniziata la terza edizione degli Stati Generali del Mecenatismo culturale e museale promossa dall’Associazione Amici degli Uffizi, una delle realtà filantropiche più importanti d’Italia e d’Europa, presieduta da Maria Vittoria Rimbotti. In occasione delle celebrazioni del Trentennale dell’Associazione, all’Auditorium Vasari, si è tenuta la Lectio a cura di Neri Marcorè sulla figura di Gaio Cilnio Mecenate, fondatore e precursore del mecenatismo. Un momento celebrativo che, in linea con lo spirito che anima le attività dell’Associazione, non vuol essere fine a sé stesso bensì orientato verso le nuove generazioni e il loro linguaggio.

Gli Stati Generali del Mecenatismo proseguono anche domani, giovedì 5 ottobre, con un Forum a porte chiuse di rilievo internazionale con la partecipazione di attori pubblici e privati di altro profilo. Un’occasione di confronto significativa fra direttori di musei, mecenati, personalità del mondo della cultura e prestigiose organizzazioni italiane ed estere che si confronteranno su strategie e best practice di sostegno alle istituzioni culturali: dalla Fondazione Brescia Musei al Tel Aviv Museum of Art, dalla Fondazione Rovati al Museum of the Future di Dubai, dal Museo Nazionale della Repubblica del Kazakistan al Musée des Arts Décoratifs di Parigi.

Gli Stati Generali si ripropongono come un’occasione civica, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni, i donatori e gli studenti della classe 3G del Liceo Classico Michelangelo di Firenze, in particolare quest’anno per celebrare trent’anni di operato dell’Associazione Amici degli Uffizi. Istituita nel 1993 come risposta all’attentato mafioso che danneggiò le Gallerie e le opere, l’Associazione è un’organizzazione privata, indipendente e no-profit che investe i propri fondi per incrementare e tutelare le collezioni e le attività del museo. E con oltre 10 milioni di euro investiti in arte e cultura, si conferma una delle realtà filantropiche più importanti nel panorama internazionale. In questo quadro di sostegno si inserisce anche Friends of the Uffizi Gallery, un’organizzazione americana “gemella” della Associazione voluta dalla stessa Presidente Maria Vittoria Rimbotti a fronte dei forti legami USA-Italia con l’obiettivo di operare un supporto all’attività museale.

«Celebrare il Trentennale dell’Associazione Amici degli Uffizi, di fronte ad autorevoli ospiti ed ai nostri donatori – dichiara la Presidente Maria Vittoria Rimbotti – è per me motivo di grande orgoglio. Rendere accessibile quanto di straordinario il patrimonio artistico, storico e culturale italiano è in grado di offrire, è per noi un dovere etico. Senza la lunga storia di mecenatismo che contraddistingue il nostro paese, l’Italia non sarebbe la culla della cultura e dell’arte occidentale che tutti conoscono. Senza la celebre eredità dell’elettrice palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, oggi Firenze non sarebbe la città d’arte per eccellenza. In questi trent’anni di proficuo operato l’Associazione ha profuso il proprio impegno nel mantenere viva tale tradizione di mecenatismo affiancando, allo sforzo collettivo, quello di tanti individui invitandoli a sentirsi partecipi di una missione a beneficio dell’intera comunità. Tutti possono essere Mecenate».

Un’altra figura intervenuta è Neri Marcorè, che tenuto una Lectio sulla figura di Mecenate, con un particolare riferimento all’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore e la bellezza del patrimonio culturale. «Sarebbe errato pensare che dietro un grande artista ci debba per forza essere un grande mecenate – spiega Neri Marcorè – però è auspicabile che l’accesso alla produzione dell’arte e alla sua fruizione, sia sempre più semplice e incoraggiato. Dobbiamo augurarci che lo stato sia presente, le istituzioni attente, che l’ambiente sia stimolante e recettivo, che gli strumenti per creare siano a disposizione di tutti e le occasioni per condividere eventi culturali aumentino sempre di più». Allora gli Stati Generali, giunti alla loro terza edizione, diventano anche un momento che, oltre al suo intento celebrativo, rivolgono lo sguardo alle generazioni emergenti, incoraggiando il confronto tra le parti pubbliche e private per sviluppare nuove opportunità.

Tra le figure presenti in questa prima giornata si contano l’attuale Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, molto attivo nel proporre progetti da sostenere, ma anche chi ha seguito l’intero percorso dell’Associazione, ovvero l’allora Direttrice Anna Maria Petrioli Tofani e Cristina Acidini, già Soprintendente Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze.

Il programma degli Stati Generali del Mecenatismo culturale e museale prosegue nella giornata di domani, giovedì 5 ottobre, con un Forum a porte chiuse di rilievo internazionale che, moderato da Marilena Pirrelli – giornalista de Il Sole 24 Ore – e introdotto da Massimo Osanna, si inserisce nel quadro della promozione del sostegno alle istituzioni culturali.