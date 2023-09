BiM Fest, il festival che porta la città nel quartiere

Da mezzogiorno a mezzanotte di sabato 30 settembre, il quartiere di Bicocca sarà diffusamente animato dagli eventi previsti dal BiM Fest, una rassegna di eventi organizzati da BiM – dove Bicocca incontra Milano, un grande progetto di rigenerazione urbana e culturale del quartiere. Il festival si iscrive quindi in questo quadro e viene realizzato per la celebrazione della fine dell’estate. Gli eventi previsti, aperti a tutta la città, consistono in iniziative gratuite all’insegna di musica e arte, ma anche artigianato, performance artistiche e botanica.

Alcune iniziative artistiche sono curate da SPECIFIC, ovvero il laboratorio di progettazione e produzione creativa a cui prendono parte gli artisti Patrick Tuttofuoco, Andrea Sala, Nic Bello, Stefano D’Amelio e Alessandra Pallotta e che, proponendo un approccio di contaminazione artistica e culturale, ospita all’interno di BiM mostre, workshop ed eventi di vario tipo. In occasione del BiM Fest, tra le proposte artistiche rivolte al pubblico c’è la performance IERI/OGGI/DOMANI, che attraverso l’intersezione di suoni traccia un percorso che si muove tra identità, spazio e tempo. Inoltre, proposta da uno degli artisti di SPECIFIC, Patrick Tuttofuoco, figura la presentazione di Botanica Temporanea, un progetto sperimentale che, oltre ad essere curato dall’artista, è realizzato anche dai dipartimenti di Geotecnica e di Biotecnologie dell’Università degli Studi Milano Bicocca (UniMiB) e dall’architetto paesaggista Antonio Perazzi.

Accanto a questi eventi e a laboratori artistici che si svolgeranno nell’arco della giornata, va ricordato anche il finissage della mostra Best, Isabelle di Isabelle Wenzel e curata da C41, in cui le fotografie proposte esplorano le potenzialità del corpo, in particolare sul piano dell’equilibrio.

Se il proposito di BiM è quello di intersecare maggiormente la città con il quartiere, facendole invadere una zona più in secondo piano, lo si percepisce chiaramente da questo festival, in cui le implicazioni culturali hanno prima di tutto un risvolto sociale. Far arrivare la città nel quartiere implica quindi una discesa in campo dei cittadini, offrendo loro un panorama artistico e culturale con cui interagire con maggiore immediatezza.

info: bim-milano.com