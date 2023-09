L’ Amministrazione comunale di Lissone ha nominato il nuovo direttore deI Mac – Museo d’Arte Contemporanea. È Stefano Raimondi, classe 1981, critico e curatore d’arte laureato in Storia e Critica d’Arte all’Università Statale di Milano. Dal 2010 è direttore di The Blank Contemporary Art e dal 2020 è direttore artistico di ArtVerona. È stato Curatore alla GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo dal 2011 al 2017 e dal 2013 al 2017 ha curato Qui. Enter Atlas – Simposio Internazionale di Curatori Emergenti. Nel 2011 ha co-ideato BACO – Base Arte Contemporanea curando numerose mostre ed è stato docente all’Accademia di Belle Arti di Verona, oltre ad essere membro dell’IKT – International Association of Curators of Contemporary Art.

Stefano Raimondi succede a Francesca Guerisoli. “A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Laura Borella – do il benvenuto a Stefano Raimondi, che assume la responsabilità di guidare il MAC per i prossimi tre anni, portando con sé una vasta esperienza e una profonda passione per l’arte contemporanea. Siamo certi che con la sua professionalità e la sua sensibilità il museo, sotto la sua guida, continuerà a crescere e ad offrire eventi di altissima qualità. Voglio anche esprimere la mia profonda gratitudine e riconoscenza a Francesca Guerisoli, che ha ricoperto l’incarico di Direttrice del MAC con impegno e dedizione. Il suo contributo è stato fondamentale per il successo del museo e la ringraziamo per il suo straordinario lavoro”.

“Il MAC è una delle principali realtà museali dedicate all’arte contemporanea in Italia ed è una parte vitale del nostro patrimonio culturale. Grazie alle iniziative culturali organizzate negli anni – sottolinea l’assessore alla Cultura Carolina Minotti – il Museo ha fatto di Lissone un centro d’eccellenza nell’arte contemporanea. Sono convinta che Stefano Raimondi, con la sua vasta esperienza e la sua visione creativa, contribuirà a valorizzare ulteriormente il Museo e a rafforzare il suo ruolo in campo artistico e culturale, offrendo alla nostra comunità ma anche a tutti gli appassionati l’opportunità di apprezzare l’arte contemporanea in tutte le sue forme”.