«2666 è la summa della poetica di Bolaño, tomo di oltre 900 pagine, disegnarlo a puntate mi ha aiutato ad attraversare i mondi che descrive: la ricerca del misterioso scrittore scomparso, la violenza e i delitti in Messico, la contorta vita di Benno Von Archimboldi». Parla Marco Petrella, illustratore romano che ha all’attivo una lunga serie di lavori sui grandi romanzi: «una dedica, un omaggio, un’idea che accompagna le parole che sono reinterpretate graficamente supportando chi si approccia a elaborazioni scritte lunghe e complesse».

Venerdì 22 settembre, sulle pareti di Risma Bookshop, Petrella presenta il suo omaggio grafico a Roberto Bolaño. Il progetto espositivo, a cura di Rossana Calbi, è l’avvio di un percorso tra le immagini che accompagnano le pubblicazioni dell’illustratore. Il disegno avvicina alla lettura, la ferma e dà un riferimento visivo per bloccare un momento del percorso del lettore. Prima di 2666, presente in mostra da Risma, Marco Petrella ha omaggiato le visioni di On the Road di Jack Kerouac e il lavoro della scrittrice contemporanea Jennifer Egan. La cartella di 2666, dedicata a Roberto Bolaño, fa parte di Disegnare libri impossibili: il progetto ideato da Petrella per dare colore a libri ostici, inusuali, difficili da interpretare. L’illustratore ha accompagnato la lettura di questo volume alla sua parafrasi grafica: disegnando una tavola per ogni capitolo.

Nel periodo della mostra, due degli ultimi lavori di Marco Petrella saranno discussi nell’ottica del suo lavoro grafico, in due incontri: all’opening del 22 settembre, l’autore del Bacio Fantasma, Filippo Golia, giornalista inviato del Tg2 e autore di graphic novel e libri per bambini, dialogherà con Marco Petrella sul volume, pubblicato nel 2022 per la casa editrice Mattioli 1885, dedicato al giovane Richard Brautigan e alla sua poesia; e in occasione del finissage, venerdì 13 ottobre, con la presentazione di Piccolo Omaggio a Pascali, edito da Andante Books con il testo di Roberto Lacarbonara. Il piccolo volume che raccoglie anche un estratto dai Discorsi di Carla Lonzi e Pino Pascali verrà presentato da Edoardo Marcenaro, redattore collezionista e curatore di mostre, che negli ultimi anni si è concentrato su progetti in cui ha presentato banconote americane rigorosamente originali, dai dollari che Andy Warhol firmava alla fine delle sue feste alla Factory, fino ad arrivare ai dollari distribuiti da Edoardo a tutti i suoi amici artisti per trasformarli in opere d’arte.