Con lo slogan Roma Città Odierna, il Roma Diffusa Festival si ripropone, anche in questa seconda edizione, di raccontare la capitale contemporanea, accendendo i riflettori di anno in anno su un quartiere diverso. Se nel 2022, e quindi in occasione della prima edizione, era stata la volta di Trastevere Ripa, quest’anno il festival si svolgerà nell’estensione dell’Ansa Barocca, ovvero quella rientranza del Tevere che va da Piazza Navona al Lungotevere, comprendendo i Rioni Ponte, Parione e Regola. In altre parole, il Centro Storico.

Con uno svolgimento tra il 28 settembre e il 1° ottobre, il Roma Diffusa aprirà al pubblico cortili nascosti, botteghe artigiane, studi privati, gallerie d’arte e i molti altri spazi disponibili nel quartiere prescelto. E sono proprio questi luoghi a subire una profonda trasformazione nei quattro giorni di programma previsti, divenendo teatro d’incontro di tradizione e contenuti inediti. D’altronde, il Centro Storico ospita tra le più antiche botteghe artigiane d’Italia, come anche abitazioni storiche di intellettuali e artisti: tutti elementi immersi in un contesto romano iconico, che per la prima volta viene esaltato con queste modalità. Se infatti si tratta già della seconda edizione del festival, è vero pure che il Centro Storico non era mai stato interessato da un programma di eventi diffuso.

Il programma del festival è molto fitto e articolato, ma nel complesso si articola in un format che prevede da una parte una serie di iniziative – che siano artistiche, performative o musicali – da svolgersi in spazi pubblici, dall’altra l’apertura al pubblico delle botteghe e delle gallerie, proponendovi visite ma organizzandovi anche workshop. Un programma polimorfo, quindi, che prevede un ampio numero di laboratori, di eventi musicali e performativi, ma anche una lunga serie di proposte artistiche. Accanto ai vernissage Lonely, Lonely planet e No Project Room e alle visite guidate presso studi privati, nella programmazione hanno molto spazio le installazioni, come Ultranaturae e la creazione di Chloe Arrouy.

