Talent Prize 2023, le foto della conferenza stampa

Si è svolta il 19 settembre al Goethe-Institut di Roma la conferenza stampa della XVIesima edizione del Talent Prize 2023, il concorso ideato da Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, promosso da Inside Art e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale.

Il primo premio è stato conferito all’artista Giulio Bensasson, che si aggiudica un riconoscimento dal valore di 10 mila euro (5mila in denaro e 5mila in promozione).

La conferenza stampa, è stata inaugurata dai saluti del Direttore del Goethe-Institut, Joachim Bernauer. Moderata da Fabrizia Carabelli, managing editor di Inside Art, ha visto alternarsi gli interventi di Teresa Emanuele, tra i nuovi membri della giuria di quest’anno, Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art e l’artista Aldo Runfola che ha inaugurato proprio la mostra The Last Wall nelle sale del Goethe-Institut, in un percorso espositivo in collaborazione con Inside Art.





«La sedicesima edizione del Talent Prize dimostra ogni anno di più la ricchezza e la qualità della produzione artistica delle nuove generazioni», ha dichiarato l’editore e direttore di Inside Art Guido Talarico. «La mostra dei finalisti poi coinciderà con l’inizio delle celebrazioni per i 20 anni di Inside Art. Un’occasione che festeggeremo anche con la presenza all’evento al Mattatoio di Roma di un’opera del maestro Emilio Isgrò, che così ha voluto accompagnare il nostro lavoro e quello del vincitore e dei 9 finalisti».



All pictures:

credits Simone Zivillica

Courtesy The Watcher Post