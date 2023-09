«Le visite serali alle Terme di Caracalla sono un appuntamento a cui sono affezionati i visitatori e che si rinnova ogni estate e autunno. Ad attrarre i turisti e soprattutto i romani è il fascino del più importante impianto termale imperiale che si svela alla luce del crepuscolo e della notte: una opportunità unica di accedere al monumento oltre l’orario consueto di apertura».

È quanto dichiara Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma, nel riproporre anche per questa stagione un programma di visite serali alle Terme di Caracalla. Un’apertura straordinaria del sito che, dal 14 settembre al 26 ottobre e per un totale di nove serate, può essere visitato dalle 20.00 alle 22.00 con diverse modalità di fruizione. I visitatori possono infatti scegliere tra una passeggiata nei sotterranei e nel Mitreo e una visita guidata in superficie che si snoda tra le palestre, la natatio, il frigidarium e infine i mosaici.

A ricevere risalto, però, non è solamente il sito archeologico. Quest’anno infatti beneficeranno dell’atmosfera serale anche le fotografie di Letizia Battaglia, esposte presso le Terme di Caracalla nella mostra Senza Fine dal 27 maggio al 5 novembre 2023. Un contesto imperdibile, come spiega la direttrice del sito Mirella Serlorenzi: «dopo i successi delle aperture straordinarie della Domenica al museo, e l’importante riscontro della mostra ancora in corso dedicata a Battaglia, le Terme di Caracalla si preparano ad accogliere i visitatori nell’orario notturno, proponendo un’offerta culturale sempre nuova e ricca di vitalità, prima delle novità in serbo per la stagione autunnale». L’esposizione delle fotografie di Letizia Battaglia presso le Terme di Caracalla accresce quindi il suo carattere già decisamente suggestivo con l’occasione delle visite serali, che esaltano in questo modo la molteplicità e la varietà della proposta culturale del sito.

Letizia Battaglia, Senza Fine, exhibition view, Terme di Caracalla, Rome, 2023. Photo F. Caricchia per SSAABAP

Il calendario delle visite si articola in maniera diversa a seconda della modalità di fruizione scelta. La passeggiata nei sotterranei e nel Mitreo si può effettuare il 14 settembre e dal 28 settembre al 26 ottobre, mentre le date dedicate alla visita guidata al monumento e ai sotterranei sono il 21 e il 30 settembre, il 5, il 12, il 19 e il 20 ottobre.

Info: soprintendenzaspecialeroma.it

Acquisto dei biglietti: coopculture.it