Il 13 settembre Acqua Foundation, organizzazione filantropica per la conservazione dell’acqua e della sua governance a livello globale, e LVRSustainable, sezione sostenibilità della piattaforma di e-commerce del mercato del lusso LuisaViaRoma, presentano IMAGINARIUM II, una giornata di approfondimento sui temi della sostenibilità in ambito creativo.

Grazie agli interventi di diversi esponenti di industrie creative, moderati da Mimma Viglezio, redattrice e consulente con una lunga esperienza nel settore della moda, l’appuntamento è un’occasione per affrontare i temi della sostenibilità nel fashion, nell’arte & design e nell’ambito dell’inclusività. Partner culturale dell’evento Fondazione Riccardo Catella, da sempre attiva nella promozione di progetti civici e culturali per diffondere la conoscenza della sostenibilità.

Alcuni tra gli speaker presenti saranno: Tommaso Sacchi (Assessore della Cultura di Milano), Carlo Capasa (Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana), Mario Borroi (COO Internazionale di Citizens Of Humanity), Andrea Baldo (CEO di Ganni), Fernanda Hernandez (Head of Sustainability di LuisaViaRoma), Andrea Scotti Calderini (CEO di Freeda), Kulsum Shadab Wahab (Executive Director at Hothur Foundation e Founder Ara Lumiere), Blandina Bobson (Direttrice dei programmi per i diritti delle donne di Oxfam in Kenya), Michele De Lucchi (architetto e designer, Chairman aMDL architetto Michele De Lucchi), Kelly Russell Catella (Direttore Generale, Fondazione Riccardo Catella), Quayola (artista), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (collezionista d’arte e mecenate italiana, fondatrice della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo).

Ad affiancare la conferenza alcune opere dell’artista Quayola – la cui ricerca è esposta a livello internazionale in prestigiose istituzioni – come un’installazione video Storms, 2021 (4K Video) e una serie di fotografie tratte da quest’opera. Quayola esplora la sostanza pittorica del paesaggio tradizionale attraverso tecnologie avanzate. In Storms: video a ultra-high definition di mari in tempesta della Cornovaglia vengono utilizzati come dataset da cui attingere per generare le pitture digitali. L’opera si sviluppa in un flusso di tempo dilatato, le forme pittoriche si dipanano sulla tela dello schermo scomponendo verso un’astrazione di forme, assottigliando la connessione con la realtà. Uomo e macchina collaborando interrogano le gerarchie tra umano, naturale e tecnologico, generando nuove estetiche e dando vita a una pittura di pixel che nelle fotografie ci restituiscono invece attimi precisi fermi nel tempo.

Mercoledì 13 settembre dalle ore 17:00 presso la sede della Fondazione Riccardo Catella a Milano.

Per info: imaginarium.acquafoundation.com