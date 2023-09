TECNORITI, la mostra degli studenti Rufa al Contemporary Cluster

Gli ultimi dispositivi tecnologici e un uso ormai immersivo della rete ci portano oggi a sperimentare nuove forme di ritualità, essendo diventati parte integrante della nostra esperienza quotidiana.

Lo sguardo acritico e talvolta la cieca paura nei confronti del progresso tecno-scientifico possono, infatti, essere letti oggi come una moderna forma di credenza.

TECNORITI è il progetto espositivo degli studenti del corso di Multimedia Arts and Design di Rufa – Rome University of Fine Arts che osserva questi nuovi linguaggi e le prospettive che ne scaturiscono per leggere la complessità del presente. Curata da Re:Humanism, il premio che da anni indaga i rapporti tra intelligenza artificiale e arte contemporanea, la mostra degli studenti Rufa inaugura il 6 settembre 2023 alle ore 18.00 presso Contemporary Cluster con installazioni e performance multimediali che interagiranno direttamente con il pubblico, restituendo nuove visioni sui futuri possibili.

A cavallo tra critica sociale, emancipazione e immaginazione, le opere in mostra intrecciano spiritualità, esoterismo e scienza. Angolo Vivo di Andrea Cecconi, Martino Cassanelli e Olimpia Zamò, è un’installazione interattiva che consente al pubblico di fare esperienza delle moderne ipotesi della Teoria Quantistica secondo cui l’indeterminazione e la fluttuazione della materia ci pongono di fronte ad una realtà plurale in cui gli eventi esistono in più possibilità di stati.

Non mancano le riflessioni sull’impatto della presenza dell’uomo sull’ambiente: l’installazione sonora immersiva Broken Balance di Giulia Vietti trasporta il pubblico in un viaggio iniziatico alla scoperta del mondo marino. Attraverso questa esperienza sonora e meditativa, l’utente è invitato a riflettere sugli impatti dell’inquinamento acustico degli oceani sviluppando un’empatia che va al di là del dato osservabile.

Dedicata invece al rapporto tra religione e spiritualità è l’installazione Light Stream di Martino Cassanelli e Daniele Imani Nobar che mette a paragone l’esperienza meditativa buddhista con la preghiera collettiva islamica e individua un legame tra queste pratiche e le moderne tecnologie di videosorveglianza.

Jeno di Martina Carbone esplora invece l’antico rituale del tarantismo, tipico delle aree del Meridione d’Italia, mettendone in luce gli aspetti sociali legati al genere ma anche il ruolo determinante del suono in relazione ai movimenti del corpo. Infine, Hic est Ignes del collettivo Blivet (Alessandro Battaglia, Benedetta Marino, Beatrice Resta, Marco Valera, Micol Gelsi, Riccardo Tartaglia, Paolo Rucci) stimola una profonda riflessione sulla natura e sulla relazione tra l’uomo e l’elemento primordiale del fuoco, una rêverie collettiva che apre a nuove prospettive di trasformazione e immaginazione umana.

*Le due opere prevedono un momento performativo che si terrà in occasione dell’opening.

TECNORITI

a cura di Re:Humanism

6-14 settembre 2023

Contemporary Cluster – Palazzo Brancaccio – via Merulana, 248