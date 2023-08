Campanili trasformati in istallazioni audio-video, pani rituali e trekking performativi. La terza edizione di Campo Base è alle porte. Dall’1 al 3 settembre in Val D’Ossola, il festival dedicato alla cultura della montagna, agli sport e alle attività outdoor indaga, nel tempo dell’emergenza climatica, la relazione fra essere umano e ambiente con le gli artisti Nicola Ratti, Ilaria Turba ed Elena Braida.

Quest’edizione del festival si apre nel primo pomeriggio di venerdì 1 settembre nel borgo Ghesc di Montecrestese con I pani del desiderio, l’atelier curato da Ilaria Turba, visual artist che lavora sui temi dell’identità e dell’immaginario collettivo in rapporto fra presente e passato. L’artista condurrà il pubblico alla scoperta dei “pani rituali”, anticamente oggetti di buon auspicio che accompagnavano alcuni passaggi importanti dell’anno legati al ciclo della natura oppure a momenti significativi per una comunità. Attraverso il recupero di questa pratica antica, l’artista ri-crea uno spazio e un tempo protetto di scambio e riflessione.

Ilaria Turba, Atelier pane dei desideri, 2022. Photo Camila Schuliaquer Ilaria Turba, Atelier pane dei desideri, 2022. Photo Camila Schuliaquer

Per l’occasione, anche Nicola Ratti ha lavorato sul luogo, in particolare sul campanile di Montecrestese – il più alto della Val D’Ossola – dal quale, ogni sera al tramonto, si irradierà una diffusione sonora e luminosa per tutto il territorio circostante. Il suono della campana come “soundmark” caratterizza il luogo e la sua comunità e la forma cava della struttura fa da rimando alla connessione interno/esterno. Il progetto nasce dalla collaborazione fra l’artista (musiche), Concrete Acoustics per l’allestimento sonoro e le luci di Andrea Sanson.

Nicola Ratti, Cima, 2023. Photo Matteo Bellomo

Sabato 2 settembre, dalle 15 alle 18, appuntamento infine con Merenda #2: A Pattern Language, il trekking artistico-performativo proposto da Elena Braida che ruoterà intorno alle pratiche di tracciamento e archiviazione delle caratteristiche naturali di un luogo e del suo ecosistema. Sentieri, modelli naturali, forme e rilievi. Dietro l’attenta guida di un’artista multidisciplinare interessata alle nozioni di convivialità e ai processi di trasferimento generazionale della cultura popolare, una serie di esercizi pratici e talvolta meditativi per raccogliere le impronte dell’ecosistema che ci circonda.

