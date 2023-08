L’immagine di Chicago è spessissimo associata a Cloud Gate, la monumentale scultura del 2006 di Anish Kapoor. Ribattezzata “fagiolo” per le sue forme plasmate nell’acciaio specchiante, l’opera troneggia al centro della AT&T Plaza nel Millennium Park.

Ma chi pensasse di andarla a vedere per il classico selfie americano, dovrà aspettare l’estate prossima per via dei lavori di ristrutturazione della famosa piazza. La scultura rimarrà infatti pressoché invisibile e inaccessibile fino alla primavera del 2024, a causa di lavori di risistemazione della Grainger Plaza. Il progetto, atteso da 20 anni, prevede la sostituzione delle pavimentazioni della piazza e la ristrutturazione dell’accessibilità del parco. La scultura di Kapoor, costata 23 milioni di dollari, è composta da 168 lastre di acciaio inossidabile saldate insieme.

All’inizio di quest’anno, una scultura di Kapoor simile a Cloud Gate è stata inaugurata nel quartiere Tribeca di New York. Commissionata quasi 15 anni fa, ha subito pesanti ritardi a causa dalla crisi finanziaria del 2008 e poi dalla pandemia di Covid-19.