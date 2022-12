Su Sky Original: Anish Kapoor. Rosso Veneziano

Anish Kapoor, artista britannico di origine indiana, realizza opere che coinvolgono lo spettatore, esaltandone i sensi. Le sue colorate e lucide sculture occupano alcune tra le più note piazze del mondo e sono diventate ormai parte della nostra cultura visiva. L’artista attraverso opere di grandissime dimensioni riesce a creare uno spazio di convivenza tra realtà apparentemente lontane: tra l’individualità e la condivisione degli spazio, tra la cultura occidentale e quella asiatica, tra la riflessione personale e il caos collettivo.

Sky Original ha deciso di dedicare un documentario all’artista – Anish Kapoor. Rosso veneziano – accompagnando lo spettatore alla scoperta della pratica dell’artista, addentrandosi fin dentro al suo pensiero. Grazie al dialogo tra il regista Waldemar Januszczak e Kapoor avremo la possibilità di ascoltare le sue riflessioni sulla pratica artistica e di conoscere alcune delle sue opere più istrioniche, turbolente e misteriose esposte a Venezia. L’ artista anglo-indiano, infatti, durante la Biennale di Venezia 2022 ha realizzato due mostre contemporanee in cui il rosso sangue ha riscosso un enorme successo. Il documentario fa luce su alcune delle opere esposte a Venezia, da Mount Moriah at the Gate of the Ghetto e Symphony for a Beloved Sun fino a Shooting Into the Corner.

Il documentario è allo stesso tempo ironico e commovente, l’artista si esprime con il chiaro obiettivo di raccontare se stesso, senza regole e luoghi comuni. Le sue parole ci fanno comprendere come la sua arte sia lo specchio di una vita fuori dagli schemi rigidi riguardanti religione, libertà, rispetto, politica ed economia. «Sulla parete del mio studio ci sono scritte tre parole: disobbedisci, disapprova, disconosci. Io cerco di applicarle ogni giorno, cioè di essere un ragazzaccio ribelle». Ne nasce un ritratto intimo di Kapoor tra i ricordi dell’infanzia trascorsa in India e in Israele, la scoperta della propria inclinazione artistica e l’avventura iniziata con un viaggio in autostop da Istanbul a Londra alla ricerca del luogo giusto per vivere nell’arte.

