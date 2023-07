L’azienda italiana icona del caffè Bialetti entra nel metaverso con MOKA EXPRESSIONS, il suo primo NFT membership program. A distanza di 90 anni dall’ideazione della Moka Express l’azienda continua a guardare al futuro consolidando una visione attenta alle forme di contemporaneità più all’avanguardia. E lo fa con la creazione di quattro NFT in edizione limitata che evocano un immaginario che sottolinea il valore senza tempo del rituale di preparazione del caffé.

Si tratta di “fotografie in movimento”, istantanee in cui la routine sensoriale legata al rito del caffè, attraverso un processo di astrazione, diventa un’immagine immersiva: la staticità della natura morta si anima grazie a impercettibili movimenti e a ricercati inserimenti sonori – il gorgoglio della Moka, il tintinnio del cucchiaino sulla tazzina di ceramica, la luce che si muove entrando da una finestra – che rendono gli NFT MOKA EXPRESSIONS composizioni artistiche capaci di trasportarci con realismo in uno specifico luogo spazio-temporale.

BIALETTI_Moka Expressions_Rare NFT_PERFECTLY IMPERFECT BIALETTI_Moka Expressions_Rare NFT_A WORK OF ART

LA COLLEZIONE

NFT 1 | A DAILY RITUAL | Premium collection: in una mattina tranquilla e soleggiata, una Moka Express e una tazza di caffè fumante sono al centro di un tavolo accogliente ed elegante, protagoniste della scena. La luce del sole entra da una vicina finestra creando un dinamico gioco di ombre.

NFT 2 | PERFECTLY IMPERFECT | Rare collection: un ambiente allestito in modo impeccabile per la colazione – una Moka Express perfettamente lucidata, le tazzine disposte con cura, le uova posizionate con precisione – diventa la scena di un incidente artistico: una tazza si rompe e il caffè caldo si riversa su un tavolo di mattonelle bianche.

NFT 3 | A WORK OF ART | Rare collection: nel primo pomeriggio, all’interno dello studio di un artista, un’inquadratura dall’alto cattura la classica Moka Express appoggiata sul tavolo di lavoro: aloni di caffè versato si mescolano a pennellate di colore andando a creare un inaspettato capolavoro astratto.

NFT 4 | A TIME TO CONNECT | Ultra-rare collection: una tavola piena di deliziosi pasticcini, tazze fumanti di caffè e, naturalmente, una Moka Express, evoca il calore traamici e familiari quando ci si riunisce per gustare la portata preferita di ogni amante del caffè: il dessert.

BIALETTI_Moka Expressions_Premium NFT_A DAILY RITUAL BIALETTI_Moka Expressions_Ultra-rare NFT_A TIME TO CONNECT

L’acquisto degli NFT è disponibile fino al 18 luglio ore 18.00, sulla piattaforma Nifty Gateway: è possibile partecipare al minting accedendo al sito nft.bialetti.com.

Inoltre, tutti coloro che entreranno a far parte della community MOKA EXPRESSIONS riceveranno una Moka Exclusive Black – caratterizzata da pregiate finiture lucide – che riprende l’iconico design della Moka anni Sessanta con elementi caratterizzanti come il pomolo a forma di diamante e la silhouette allungata del manico.