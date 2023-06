In occasione della celebrazione del novantesimo di Michelangelo Pistoletto sono numerose le mostre e gli eventi organizzati per ripercorrere la carriera di uno dei più noti artisti italiani. Michelangelo Pistoletto, pioniere dell’arte povera, è ancora oggi attivo nella sua pratica artistica. Su territorio internazionale, le opere di Pistoletto saranno esposte in museo pubblici e gallerie private, fornendo un’occasione unica di rivivere e riscoprire la sua carriera. Segnaliamo alcuni di questi eventi.

Michelangelo Pistoletto davanti all’opera La Mela reintegrata, Sala delle Cariatidi

photo Federico Gualandi

Infinity. Michelangelo Pistoletto. l’arte contemporanea senza limiti

La mostra Infinity al Chiostro del Bramante celebra l’opera di Michelangelo Pistoletto, un artista che incarna l’arte contemporanea senza limiti. Attraverso la sua visione creativa, Pistoletto esplora il concetto di infinito, utilizzando specchi e altre tecniche innovative. La mostra offre un’esperienza immersiva e coinvolgente, in cui gli spettatori sono invitati a esplorare le connessioni tra il tempo, lo spazio e l’infinito, aprendo una nuova prospettiva sulle potenzialità espressive dell’arte

Michelangelo Pistoletto, Infinity, installation view at Chiostro del Bramante, Roma, 2023 Michelangelo Pistoletto, Infinity, installation view at Chiostro del Bramante, Roma, 2023

Le otto mostre organizzate da Galleria Continua

Per omaggiare il contributo artistico di Michelangelo Pistoletto, Galleria Continua ha organizzato un progetto intercontinentale che prevede una serie di mostre nelle otto sedi della Galleria nel mondo: San Gimignano, Cuba, Les Moulins, Parigi, San Paolo, Beijing, Dubai e Roma. Questo tour rappresenta una retrospettiva della carriera dell’artista, coprendo le diverse epoche e le tappe più significative, dagli inizi fino ai giorni nostri, e riflette anche sulla lunga collaborazione tra Pistoletto e la Galleria Continua. Le mostre si svolgono in modo sequenziale e, a volte, concomitante, ma ognuna ha un focus specifico. Dopo l’inaugurazione delle mostre a San Gimignano e a Cuba lo scorso 27 maggio, e il debutto della personale presso Galleria Continua Les Moulins il 3 giugno, l’attenzione si sposta sulle sedi di Roma e Parigi (Segno Arte) a partire dal 23 giugno. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica di immergersi nell’opera di Pistoletto e di apprezzarne l’evoluzione nel corso degli anni. Ogni sede della Galleria Continua ospiterà mostre che esploreranno temi specifici legati all’arte di Pistoletto, offrendo una panoramica completa del suo contributo artistico e della sua importanza nella scena artistica contemporanea.

Michelangelo Pistoletto – Amar las diferencias exhibition view Galleria Continua Habana, 2023

Photo Amanda Durán

Michelangelo Pistoletto – I Quadri Specchianti, exhibition view Galleria Continua, San Gimignano, 2023. Photo Ela Bialkowska OKNO Studio

Arte al Centro

Ogni anno, con l’apertura della mostra Arte al Centro, Biella diventa il fulcro per coloro che creano e si nutrono dell’arte, ma i suoi spazi rimangono aperti tutto l’anno per accogliere nuove ispirazioni e mostrare ciò che è stato realizzato nell’anno precedente. La mostra Arte Al Centro 2023 verrà inaugurata il 25 giugno presso la Fondazione Pistoletto a Biella. La Fondazione Pistoletto, fondata da Michelangelo Pistoletto stesso, è un importante centro culturale dedicato all’arte contemporanea e si trova nella città natale dell’artista.

Leçons d’artiste – Michelangelo Pistoletto

Oltre ad essere un grande artista Pistoletto è un noto teorico dell’arte. Per questo motivo è stato selezionato per tenere la prima edizione della nuova serie di “Leçons d’artiste“, un contrappunto al ciclo di conferenze primaverili della Chaire du Louvre, in cui l’artista spiega la sua visione contemporanea dell’arte.

Accademico d’onore a Michelangelo Pistoletto

L’Accademia di Belle Arti di Napoli ha conferito a Michelangelo Pistoletto il titolo di Accademico d’Onore e lo ha celebrato a maggio 2023. Quest’evento è stato il primo nel suo genere, volto a celebrare l’impegno di Pistoletto a porre al centro dell’azione artistica e culturale una positiva trasformazione della società e il destino stesso della Terra. In occasione della manifestazione è stato presentato nel Giardino dell’Accademia l’installazione LA BANDIERA DEL MONDO – allestita dagli allievi della Scuola di Decorazione, realizzata dal Maestro Pistoletto con la collaborazione di Angelo Savarese, a cui hanno preso parte attivamente tutti gli intervenuti.

La Pace Preventiva. Michelangelo Pistoletto a Palazzo Reale

La mostra La Pace Preventiva , visitabile fino al 4 giugno, presenta una selezione significativa delle opere di Pistoletto, focalizzandosi in particolare sul concetto di pace e sulla sua importanza nel mondo contemporaneo. La mostra ha offerto al pubblico l’opportunità di immergersi nell’universo artistico di Michelangelo Pistoletto e di riflettere sulla complessità dei temi trattati nelle sue opere. Inoltre, ha contribuito a sottolineare l’importanza dell’arte come strumento di dialogo e di trasformazione sociale.

Michelangelo Pistoletto, La Pace Preventiva, installazione Palazzo Reale Sala delle Cariatidi. ph. Glaz Gutman

Sentiero Rebirth path. Call to action di Michelangelo Pistoletto

Dal 2005 fino ad oggi, abbiamo condiviso in tutto il mondo il segno-simbolo del Terzo Paradiso, iniziando con la prima Oper-Azione e poi con il Rebirth-day insieme a Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte. Questo simbolo porta con sé contenuti più rilevanti che mai. Nel 2012, come risposta alla credenza popolare che il 21 dicembre sarebbe stato l’ultimo giorno della Terra secondo il calendario Maya, Pistoletto ha istituito il Rebirth-day. Questa giornata contrapponeva un messaggio di rinascita e rigenerazione responsabile per la nostra società. Da quel momento, il progetto è stato condiviso fin dall’inizio dal Dipartimento Educazione con Citta dell’èarte Fondazione Pistoletto e con la Rete degli Ambasciatori del Terzo Paradiso, che si estende a livello globale. Uno degli eventi più significativi ai quali il Dipartimento Educazione ha collaborato per il Rebirth-day è stato il Sentiero umano da Torino a Susa. Il 21 dicembre 2012, 50.000 persone si sono tenute per mano, coprendo una distanza di 54 km tra le due località. Dieci anni dopo, il 21 dicembre 2022, Michelangelo Pistoletto lancia nuovamente un appello all’azione: unirsi mano nella mano il 21 marzo 2023, durante l’equinozio di primavera, per creare un’unica linea virtuale intorno al pianeta. Questa è stata una manifestazione globale contro tutte le mostruosità create dall’uomo. L’evento è stato condiviso attraverso i social media, ripreso e inserito nella mappa globale ancora fruibile online.