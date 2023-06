Dal 9 all’11 giugno RUFA (Rome University of Fine Arts) è protagonista al Maxxi di Roma con una mostra che racchiude le migliori progettazioni degli studenti della Scuola di Graphic Design. GRAPHIIIC, questo il nome del progetto espositivo, vuole essere un mosaico di idee ed esperienze sviluppate nelle varie discipline dagli studenti del corso accademico di primo livello. Un’istantanea delle attività del triennio, un laboratorio aperto e partecipato, uno spazio di dibattito e di promozione culturale: GRAPHIIIC non è solo una mostra, ma un’esposizione accogliente e promotrice di un design responsabile e collaborativo.

All’interno del Corner MAXXI, la dinamica dei segni e dei loro significati porterà a creare un’atmosfera culturalmente vivace, in continuo dialogo con la tradizione della cultura del progetto grafico in Italia. La didattica della comunicazione visiva non può infatti prescindere dalla sua natura relazionale, che trova concretezza nello scambio tra docenti e studenti, tra Accademia, industria culturale, associazioni e realtà produttive del territorio. Laddove si ribadisce la centralità della responsabilità sociale e civile di ogni graphic designer, la collettività con i suoi luoghi fisici e immateriali e la formazione come valorizzazione collettiva rappresentano delle possibilità imprescindibili per rispondere in maniera motivata ed efficace agli stimoli della complessità contemporanea. Non solo mostre dunque, ma anche talk, incontri e confronti, per far nascere nuove idee e rendere il talento congeniale alla crescita dei futuri professionisti dell’industria creativa.

Nel corso della tre giorni sarà possibile osservare anche le metodologie e gli approcci alla materia grafica che ogni studente ha inteso profondere nel proprio lavoro, generando così un tavolo di confronto virtuale che non si basa soltanto sull’output finale, ma anche sul percorso didattico che si è inteso seguire per giungere a quel determinato risultato. Un lavoro d’insieme in cui il contributo del singolo è visibile è ben riconoscibile. La mostra GRAPHIIIC è patrocinata da Aiap ed è stata resa possibile grazie al supporto del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e dei partner tecnici Pageservice, Tipografare, Falegnameria Romanato, TFline.it.