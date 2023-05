Pedro Neves Marques e il suo spazio popolato di vampiri

Può sembrare paradossale ma spesso per riuscire a guardare i dettagli, a differenza di quanto si creda, bisogna allontanarsi. È questo che fa in modo poetico e cinematografico l’artista Pedro Neves Marques che espone parte del suo lavoro per la Biennale di Venezia 2023 dove ha rappresentato il Portogallo, alla Casa Umberto di Marino a Napoli.

Pedro Neves Marques oltre ad essere un artista, è anche un poeta e regista e la mostra parte effettivamente dalle sue poesie le quali già iniziano a raccontare parte della storia: «Un’astronave viaggia attraverso la galassia alla ricerca di un nuovo pianeta Terra. I suoi passeggeri sono una famiglia di vampiri: dopo tutto, nello spazio è sempre notte, e avendo l’eternità a disposizione i vampiri sono i candidati perfetti per vagare tra le stelle». La figura del vampiro rappresenta la metamorfosi, il cambiamento, il passaggio da una condizione a un’altra ed è proprio attraverso queste cinque figure vampiriche che l’artista parla di concetti quali genere, transessualità, desiderio, famiglia e prestando una particolare attenzione al corpo.

Pedro Neves Marques, Dreaming Vampire Dreams, 2023

Pedro Neves Marques, My Gender is Cosmos, 2023 Pedro Neves Marques, Vampires in Space. Photo Renato Ghiazza

La mostra riporta alle pareti i disegni dell’architettura gotica dell’astronave attraverso i quali scorrono le parole che danno vita alle poesie. Inoltre, in esposizione vi sono le immagini di alcuni personaggi che si stagliano contro il buio e l’immensità dello spazio rimandando alla mente riflessioni sul senso di solitudine e vuoto che talvolta si prova quando si tentano strade sconosciute ma essenziali per poi approdare in mondi nuovi. Il tutto è ovviamente una grande metafora della civiltà e di ciò che però nonostante tutto ci rende spesso incapaci di convivere nella differenza. Oltre alle immagini, la mostra espone anche parti del film creato in occasione della biennale in cui è possibile ascoltare e osservare tre dei cinque personaggi compiendo un viaggio tra i loro corpi e le loro menti. Vederli discutere fra loro o osservare in silenzio il vuoto dalle grandi vetrate dell’astronave, fa pensare a quanto sia importante la relazione con chi ci circonda dato che tutti, in un modo o nell’altro, siamo in continuo cambiamento.

Pedro Neves Marques, In space it’s always night

fino al 28 luglio 2023

Casa Umberto di Marino – Via Monte di Dio, 9 Napoli