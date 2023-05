FONDALE: esplorare le profondità, far emergere il sommerso

Quando parliamo di fondale, in italiano, possiamo intendere sia il suolo marino, sia la scenografia di fondo di un set, teatrale o cinematografico che sia. Su questa ambivalenza di significati e di spazi, gioca la mostra concepita dalla curatrice Caterina Taurelli Salimbeni nel corso della residenza ad Atelier 11 – Cité Falguière. FONDALE è appunto un’esplorazione sul concetto di profondità, attraverso il tempo e lo spazio, che si interpone tra ciò che è visibile e invisibile, realtà e percezione. La mostra raccoglie le opere di Rotem Gerstel, Corinna Gosmaro, Ángela Jiménez Durán e del duo Xolo Cuintle, tutti artist* che condividono in modi diversi una certa ricerca sulla memoria e sulla materia, i cui lavori ascoltano lo spazio come se ne avessero sempre fatto parte, attivando nuove visioni e immagini. La curatrice ha così immaginato lo spazio come un fondale, un luogo sommerso dal tempo nel quale la luce è visibile solo rivolgendo lo sguardo verso l’alto, invitando dunque a un cambio di prospettiva, collocandosi nel passaggio da oggetto a soggetto e mettendone in discussione il rapporto di agency.

Xolo Cuintle, Weeping Sun, exhibition view at Sainte Anne Gallery Paris, 2021 © XoloCuintle

Angela Jimenez Duran, Hall of Waters (Salle des eaux), 2022. Photo Marlon de Azambuja Corinna Gosmaro, Baggages, 2023. Photo Isaac Lythgoe

Hall of waters di Ángela Jiménez Durán svela l’acqua che scorre dentro i tubi di innaffiamento, realizzando un calco in resina. Forma dell’acqua cristallizzata nel tempo, la scultura si offre allo sguardo sospesa nell’aria e bagnata dalla luce. Con l’installazione Weeping Sun, il duo Xolo Cuintle ci proietta in un ambiente sotterraneo, dove radici e piante rampicanti pietrificate nel cemento superano la forza di gravità, cercando di raggiungere il sole che filtra dalle opache finestre. Le sculture si immergono nel suolo e riemergono dal pavimento, creando un gioco di rimandi dalle numerose direzioni. All’interno di Baggages, Corinna Gosmaro racchiude paesaggi mentali impressi pittoricamente nei filtri di poliestere, un materiale che l’artista impiega nella sua pratica come un’azione spontanea, intercettando la dimensione intermediale tra il mondo esterno e la memoria stessa. L’ambiente è avvolto nel suono distorto e ovattato di All seagulls look as though their name were Emma, che come una guida si propaga nel seminterrato del luogo in cui ad accogliere il visitatore c’è la documentazione video dell’installazione e performance che Rotem Gerstel ha realizzato negli spazi di Poush: centinaia di palloncini a elio fluttuano nel vuoto, trascinandosi dei campanelli che a contatto con il suolo suonano, seguendo la danza dell’aria.

Rotem Gerstel, All seagulls look as though their name were Emma, 2023

Punto di partenza di un progetto di ricerca più ampio sulla relazione tra la figura della donna e l’elemento dell’acqua, FONDALE lascia allora emergere ciò che è solitamente nascosto nelle profondità – della storia e della coscienza collettiva – sulla superficie.

