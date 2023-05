Baraonda porta il suo caos aggraziato al W Rome Hotel

Rome Hotel si dimostra ancora una volta il polo magnetico che si è preposto di diventare all’inizio del suo viaggio nella città eterna. Capace di presentare un’offerta elegante ma sempre inaspettata, il 18 e il 19 maggio il raffinato albergo capitolino si è aperto a un pubblico di appassionati d’arte con una nuova offerta tutta dedicata alla creatività contemporanea.

Baraonda invade il W Rome Hotel: il progetto chiama a raccolta un gruppo selezionato di artisti della Capitale ma di risonanza nazionale, allo scopo di abitare, animare e trasformare gli spazi dell’albergo per due giorni intensi e stimolanti di esibizioni artistiche. I luoghi dell’hotel accolgono opere d’arte in divenire, dando vita ad un’esperienza estetica immersiva assolutamente inedita.

Curatore dell’esperienza, insieme a Mario Valerio Nocenzi, fondatore dell’agenzia di comunicazione MOD Creative Group, è l’artista eclettico Gianni Politi: nato a Roma nel 1986, Politi utilizza con disinvoltura vari medium dell’arte sfruttandone le caratteristiche intrinseche per realizzare progetti dal forte impatto emotivo e concettuale.

Dal tatuatore Scarful che si è messo a disposizione del pubblico per una walk-in tattoo session a tema scorpione, il simbolo della rassegna artistica, alle intime letture notturne del critico Salvatore Lacagnina e del poeta Jahan Khajavi, passando per le istallazioni degli artisti Diego Gualandris, Vega Collective, Giovanni de Cataldo & Dario Carratta, Lucrezia de Fazio, Andrea Mauti ed Emiliano Maggi; non solo arte ma anche musica con i DJ set di Gady Laga, Vostok Lake, Opium Child, Thunder Tillman & Francisco e Miniera. Lo stesso Gianni Politi, oltre ad essere curatore dell’evento, ha realizzato un’opera ad-hoc come locandina del progetto che rimarrà esposta al W Rome insieme a un originale battiscopa arancione fluo come lascito artistico dell’evento.

In occasione di Baraonda l’offerta propone le esperienze food di punta del W Rome: dallo show cooking di Ciccio Sultano e Nicola Zamperetti da Giano, alla pizza experience di Pier Daniele Seu da Seu Pizza con Vista per finire con una sorpresa di mezzanotte by Fabrizio Fiorani da Zucchero x Fiorani. W Rome è sinonimo di energia, musica, moda e design, un luogo unico e colorato dove le performance firmate Baraonda consentono di consolidare il legame privilegiato dell’albergo con la cultura e la comunità artistica che sta plasmando il presente e il futuro di Roma.

Baraonda

a cura di Gianni Politi e Mario Valerio Nocenzi

18-19 maggio 2023

W Rome Hotel – via Liguria, 26/36 Roma