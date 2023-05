Con il 44% dei consensi Vittorio Sgarbi è stato eletto alle elezioni comunali 2023 come nuovo sindaco di Arpino, un piccolo comune di 6 mila abitanti della provincia di Frosinone, noto per aver dato i natali a protagonisti dell’antica storia romana, come Cicerone e Gaio Mario.

«La vittoria ad Arpino – ha commentato Sgarbi – è la conferma delle capitali della cultura che vivono nel ricordo presente dei grandi scrittori e artisti poeti. Intorno a Cicerone – ha proseguito Sgarbi – la città ha creato il Certamen che coinvolge concretamente centinaia di studenti e studiosi nella traduzione dei classici del grande scrittore latino. È una vera espressione di cultura condivisa della lingua che ha generato le principali lingue moderne. Nessun dubbio che nessuna città abbia una reale e costante identità di capitale europea della cultura più di ogni altra città italiana e nel nome dello studio e della conoscenza».

Sgarbi vince sui suoi avversari, Andrea Chietini e Gianluca Quadrini. Sarà invece Massimo Serra il vicesindaco del comune del Frusinate. Sgarbi, oltre al ruolo nel governo, è assessore alla Cultura a Viterbo, prosindaco di Urbino, commissario per le Arti di Codogno, presidente della Fondazione Ferrara arte, del Mart di Trento, del Mag di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova. Ma non finisce qui. Sgarbi corre anche da consigliere comunale a Latina dove è capolista della civica che porta il nome della neo eletta sindaca Matilde Celentano.