Mercato digitale dell’arte e nuove prospettive. Tavola rotonda a Napoli 

Il mercato dell’arte contemporanea si fonda e si regge su “modalità di attribuzione del valore”.

I Non Fungible Token sono effettivamente una modalità di attribuzione di valore?

Nel mondo virtuale l’attribuzione di valore non può fondarsi sull’originalità e unicità del pezzo, né sulla scarsità delle riproduzioni, né sulla suggestione che l’autore sia stato a contatto fisico con quella tela o quella scultura. Il dualismo originale/copia è superato perché prodotto e ri-prodotto sono la stessa cosa. Vi è l’esigenza di rendere originale ciò che è copia, di rendere unico ciò che per definizione non lo è; di rendere scarso ciò che è potenzialmente infinito, di colmare il vuoto di suggestione che ha lasciato una fisicità ormai irrimediabilmente perduta.

Su queste tematiche ruota l’incontro di studi L’opera e l’estrinseco che si terrà l’11 maggio alle 9.30, nell’aula magna “Matilde Serao” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Con la partecipazione di ingegneri, storici dell’arte, filosofi, economisti, giuristi, esperti e operatori del settore, la tavola rotonda si propone di compiere un’analisi multidisciplinare dei profili giuridici, economici e sociali di tali nuovi strumenti e di accendere il dibattito su quale priorità dare ai diversi obiettivi (economici e/o artistico-culturali) che possono essere perseguiti mediante la diffusione di un’opera d’arte seriale. Nel corso della giornata, sarà presentato anche l’ultimo progetto dell’artista Guido Iannuzzi, BROME:

Guido Iannuzzi, BROME

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Presiede: Prof. Silvio Martuccelli – Ordinario di Diritto Privato – Università LUISS “Guido Carli”

Introduzione: Prof. Astolfo Di Amato – Direttore della Rivista “Diritto ed Economia dei mezzi di comunicazione”

Tutti gli interventi: