NOOE, phygital store inaugurato a dicembre a Roma nell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci, si trasforma in galleria d’arte per ospitare le opere dello street artist JB Rock. Fino a fine maggio, l’autore romano, classe 1979, espone infatti in esclusiva alcune creazioni del suo iconico personaggio “Ciccio”. Nello showroom in versione XS sarà possibile ammirare e acquistare in pochi click le serigrafie realizzate dall’artista in serie limitata, numerata e autografata.

Il progetto NOOE phygital store, la cui prima vetrina è stata inaugurata alla fine del 2022 nell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, punta a rivoluzionare il settore del retail, consentendo di fruire di prodotti e servizi in maniera ultra digitalizzata, interattiva e coinvolgente. In particolare, NOOE è un modello di vendita marketplace – interamente Made in Italy – abbinato a un’esperienza di acquisto fisica, ovvero un negozio che non ha bisogno di personale e consente all’utente di acquistare in totale autonomia il prodotto esposto in vetrina. Questo pop up store di appena 3,5 mq è nato per offrire prodotti in edizione limitata all’interno di spazi esclusivi. Ogni prodotto può essere comprato e consegnato direttamente al domicilio indicato, rendendo l’esperienza di acquisto veloce, semplice e intuitiva.



JB Rock nasce nel 1979 a Roma, città protagonista del suo percorso artistico, omaggiata tramite stencil, sticker, murales e poster per strada. Proprio i muri della capitale sono considerati da sempre dall’artista la miglior tela su cui dare spazio alla sua creatività. Grazie alla sua inconfondibile cifra stilistica, l’artista ha portato la sua arte anche in mostre e musei. Honiro Art Gallery è una divisione (dedicata alla street art) della Honiro Label, etichetta discografica che, negli anni, ha visto iniziare la carriera di artisti che sono ndiventati protagonisti del panorama musicale urban e non solo.