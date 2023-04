La Sphinx di Damien Hirst distrutta da una Rolls Royce

Sembra la scena di un film di Tarantino e invece no. Tutto vero. In una tranquilla giornata soleggiata a Palm Beach, una Rolls-Royce nera ha sfondato il vialetto della lussuosa villa dei coniugi Tananbaum, collezionisti e finanzieri di lungo corso, distruggendo la famosa Sphynx di Damien Hirst prima di collassare sulla spiaggia antistante il giardino.

Un inseguimento? No, alla guida una donna di 66 anni che non è riuscita ad arrestare l’auto da 700 cavalli. L’opera, del valore di quasi 3 milioni di dollari, è stata sradicata dal suo piedistallo ma ancora non si sanno i danni effettivi, insieme ai danni al vialetto, alla recinzione e alla balconata, che ammontano a circa 10mila dollari, secondo il rapporto della polizia.La Rolls-Royce, invece, se la caverà con duemila euro di riparazioni da un buon meccanico.

Con Damien Hirst non si può mai sapere dove finisce la realtà e dove comincia la provocazione, ma in questo caso sembra non esserci lo zampino dell’artista. La donna ha dichiarato di non ricordare nulla delle ore precedenti l’incidente e, a quanto pare, non era alterata da alcool o droghe, hanno spiegato gli ufficiali. Non ha riportato infortuni fisici gravi e nemmeno ne ha procurati ad altri ed è stata subito portata al St. Mary’s Medical Center.

Somewhere between lies and truth lies the truth, era il titolo della mostra a Punta della Dogana, dove era stata esposta la scultura per la prima volta, nel 2017, e che secondo la leggenda dell’artista doveva essere sopravvissuta a un naufragio e recuperata dagli abissi. Chi lo sa, se ancora una volta…