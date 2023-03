Falena di Nico Vascellari entra a far parte delle collezioni di due delle più importanti istituzioni culturali italiane dedicate al contemporaneo, il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma, e Triennale Milano, grazie alla donazione dell’artista. Metallo e oro a raggiera formano un grande Sole fatto di 2 metri e mezzo di diametro. Falena – così si chiama l’opera che Nico Vascellari ha donato al MAXXI di Roma e a Triennale Milano – è composta da falci placcate in oro montate radialmente su cinque livelli sovrapposti. Un’opera che racchiude in sé diverse simbologie che rimandano al sacro, al divino ma anche evoca, non c’è bisogno di dirlo, il mistero dei riti, della magia e il lavoro nei campi.

Nico Vascellari, Falena, MAXXI, Roma, 2023. Photo Giorgio Benni

Al MAXXI, Falena sarà esposta – a partire dal 3 aprile – su una delle pareti di cemento della grande lobby del museo, con ingresso libero, catturando lo sguardo dei visitatori con le sue lame di luce. «Ci fa molto piacere accogliere al MAXXI una nuova opera di Nico Vascellari, artista già presente nelle nostre Collezioni con altri importanti lavori, a partire da Revenge con cui nel 2007 vinse il Premio per la Giovane Arte Italiana», ha commentato il Direttore del MAXXI Arte, Bartolomeo Pietromarchi. «Siamo grati all’artista per la generosità di questa donazione e a gloTM for art per il prezioso sotegno all’arte contemporanea. E siamo felici di rinnovare, insieme a Triennale Milano, la proficua collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private».

L’opera è stata prodotta grazie al supporto di gloTM e presentata all’interno del progetto gloTM for art lo scorso settembre in occasione dell’iniziativa Il Mare a Milano sulla riva della Darsena – dove l’energia solare alimentava il lento movimento circolare delle sue centinaia di falci. Falena quindi si inserisce in un contesti di unione delle collezioni del MAXXI e di Triennale Milano, creando un asse artistico di congiunzione tra le due città.

In Triennale Milano, l’opera verrà installata esternamente, sul lato accanto alla facciata d’ingresso, permettendo ai visitatori di fruire liberamente dell’interazione con la luce e con l’ambiente circostante. Sarà visibile al pubblico il 14 aprile (alle 11.30 la preview stampa e alle 19.00 con un opening su invito). Afferma Damiano Gullì, Curatore per Arte contemporanea e Public Program di Triennale Milano: «Con Falena, Nico Vascellari introduce una riflessione sull’uomo, il suo lavoro e le forze trasformative della natura. L’oggetto-falce, già desemantizzato e risemantizzato da artisti quali Andy Warhol, Franco Angeli ed Enzo Mari, qui dissociata dal martello, mantiene una dimensione comunque politica per aprirsi a immaginari ancestrali nel recupero di un più profondo elemento magico primario. Siamo felici che quest’opera, grazie all’artista e gloTM for art, entri nella Collezione di Triennale Milano e che questa occasione sia generativa di una nuova collaborazione con una istituzione a noi molto vicina come il MAXXI».

Nico Vascellari, Falena, 2023, MAXXI, Roma. Photo Giorgio Benni

La diffusione della cultura è alla base del progetto itinerante gloTM for art, una iniziativa voluta dal brand, che ne ha affidato la direzione artistica a Cristiano Seganfreddo, per promuovere sul territorio italiano il lavoro di artisti contemporanei, favorendo un processo di democratizzazione dell’esperienza artistica. Antonino Grosso, Head of Brand&Activation di BAT Italia, commenta l’evento: «Con il progetto artistico gloTM for art abbiamo sostenuto la creazione di Falena di Nico Vascellari, e siamo oggi molto contenti che l’opera entri al MAXXI e a Triennale Milano. gloTM for art nasce per restituire al territorio italiano un valore sociale e culturale. Siamo molto orgogliosi di poter collaborare con due tra le maggiori realtà museali del nostro paese ed arricchire così le loro collezioni con un’opera d’arte contemporanea di uno degli artisti più amati dal pubblico. gloTM, attraverso il progetto gloTM for art, vuole esprimere concretamente il suo impegno di mecenate, assumendo un ruolo chiave nel supportare l’arte in tutte le sue forme e promuovendo uno scambio continuo con la comunità, in sintonia con la filosofia della marca che invita sempre a sperimentare la curiosità verso il bello e verso gli altri».