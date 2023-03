C’è un cuore che batte nel cuore di Roma: ci troviamo a Trastevere guardando il progetto performativo-installativo Quando viene la sera di Anahi Mariotti, a cura di Roberta Melasecca. Il luogo in cui si svolge l’evento è il museo-ex dormitorio della Fondazione S. Francesca Romana a Trastevere ed è promosso dal Festival del Tempo per Spiritualia 2023.

Anahi Mariotti, Quando viene la sera, 2023, museo-ex dormitorio della Fondazione S. Francesca Romana. Photo Roberta Melasecca

Al centro dell’installazione vi è il fatto che l’artista ha portato un holter cardiaco per un giorno intero per vedere ciò che sarebbe successo nel corso del tempo mentre viveva e succedevano le cose. Quindi vi è stato un incontro tra il tempo che scorreva e le emozioni: il ritmo delle prestazioni del cuore si è sovrapposto alla durata temporale. L’artista ha interagito così, in quella giornata, con gli anziani ospitati nella Fondazione e le persone che se ne prendono cura spaziando poi nell’ambiente circostante, il rione di Trastevere e il fiume, e registrando contemporaneamente. Tutto ciò è andato ad incidere sul ritmo interiore ed è diventato quasi uno spartito.

Nell’ex dormitorio, dove è avvenuta l’esposizione, sono stati presentati foto, disegni, oggetti, frammenti audio, tracciati cardiaci che hanno documentato tutto il viaggio dell’artista durante il tempo in cui ha tenuto l’holter. Quindi Mariotti ha mostrato il suo percorso intimo e interiore presentando ciò che ha realizzato nell’arco di quelle 24 ore insieme all’elettrocardiogramma che testimonia i passaggi dell’emotività. E lo ha fatto in un luogo intimo come un dormitorio dove sono esposti teche di vetro e registri antichi.