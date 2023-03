Allestita presso la Pinacoteca Tosio Martinengo e inserita nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, Nomad in a Beautiful Land è una mostra fotogafica che s’inserisce all’interno del progetto espositivo Miseria & Nobiltà, proponendo un incontro tra l’immaginario di David LaChapelle e il lavoro di Giacomo Ceruti, con uno sguardo rivolto verso gli ultimi.

David LaChapelle per Giacomo Ceruti, Nomad in a Beautiful Land, installation view, Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia, 2023, photo Alberto Mancini

Giocando con una smaccata ambivalenza di linguaggi, la mostra curata da Denis Curti si pone l’obiettivo di strutturare un’architettura espositiva e itinerante, nella quale l’universo classico di Giacomo Ceruti incontra l’immaginario di David LaChapelle, in una sinergia museale tra Fondazione Brescia Musei e il Getty Center che vede le opere pauperistiche di Ceruti approdare a Los Angeles. Questa sinergia ha permesso di fa arrivare alla Pinacoteca Tosio Martinengo la serie Jesus is my homeboy (2003), accompagnata dall’ultima opera inedita Gated Community di LaChapelle. Ispirata alla produzione di Giacomo Ceruti e scattata a Los Angeles nel mese di dicembre 2022, l’opera rappresenta una messa in scena ideologica del sacro e del profano, in cui una lunghissima tendopoli, rifugio dei senzatetto, affolla i marciapiedi della città, colorandosi di opulenza hollywoodiana. Arte classica e fotografia si aprono al dialogo, mettendo in campo le loro differenze formali allo scopo di scuotere una contemporaneità afflitta dall’aridità relazionale.

Nelle immagini del fotografo americano si respira una drammaticità che trascende l’aspetto esteriore, spesso carico e volutamente provocatorio, per calarsi in una dimensione reale. Gli ultimi assumono le sembianze filosofiche di una chimera dell’emotività terrena: corpi plastici, irrealmente perfetti, portatori di una felicità apparentemente insindacabile, espressa da occhi sinceri e inconsolabili allo stesso tempo. In tutto il suo corpus fotografico, da Deluge (2006) fino al recente e profetico Revelations (2019), passando per Heaven to Hell (2006), LaChapelle s’impegna a risvegliare il pubblico da un torpore castrante, mostrando come la povertà sia il frutto avariato di una società altrettanto malata e quindi destinato a restare insito in tutti noi.

David LaChapelle, Gated Community, 2022 © David LaChapelle

«La capacità di sintesi di David LaChapelle mi sorprende sempre», racconta il curatore Curti. «Abbiamo molto discusso di questo progetto e David, all’inizio, ha confessato una certa preoccupazione. Quella di essere all’altezza del confronto con Giacomo Ceruti. Poi la decisione di fare un passo laterale. I paragoni possono essere devastanti. Ecco allora che nasce l’idea di “costruire” un pensiero critico forte. Tutto teso sulla contemporaneità. Sulle esagerazioni del lusso. Sulle differenze delle classi sociali. È così che nasce Gated community, un racconto potente. Una “messa in scena” crudele e sincera, capace di arrivare dritta al cuore di tutti».

Il progetto è vincitore di Strategia Fotografia 2022, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e promosso dal Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Alleanza Cultura, in collaborazione con David LaChapelle. «Il progetto David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land per Fondazione Brescia Musei non è soltanto la mostra site specific di un maestro della fotografia che lavora per un museo italiano. È soprattutto lo strumento di Fondazione per affrontare un tema capitale, quale la marginalità sociale, attraverso la traduzione simbolica che l’artista mette in scena nell’opera Gated community, che Fondazione gli ha commissionato e che entrerà a far parte delle Collezioni Civiche», parla Francesca Bazoli, presidente Fondazione Brescia Musei.

Giacomo Ceruti, Miseria&Nobiltà, installation view, Museo Santa Giulia, Brescia, photo Alberto Mancini

In occasione della mostra, il 21 aprile alle ore 21.00 il cinema Nuovo Eden propone la proiezione del film Rize – Alzati e balla (USA 2005, 86′), il documentario diretto da David LaChapelle, premiato al Sundance Film Festival, girato nei sobborghi di Los Angeles, illustra le due subculture della danza clowning e krumping, esplose nei ghetti neri della città, distrutti nei giorni dei violenti disordini razziali scaturiti dopo il verdetto del caso di Rodney King.

David LaChapelle per Giacomo Ceruti

Nomad in a Beautiful Land

a cura di Denis Curti

fino al 10 novembre

Pinacoteca Tosio Martinengo – piazza Moretto 4, Brescia

tutte le info: bresciamusei.com