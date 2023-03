Quattro i giorni di rassegna cinematografica per presentare i film e i cortometraggi della recente produzione cinematografica tedesca. Arriva il Festival del Cinema Tedesco con una selezione di opere, alcune in anteprima assoluta in Italia, di autori e registi selezionati dalla giuria composta da Cristiana Paterno’, Mauro Donzelli e Miriam Mauti.

Le proiezioni si terranno dal 16 al 19 marzo a Roma al Cinema Quattro Fontane e, per la terza edizione dell’iniziativa sarà anche il pubblico a votare per il Miglior Film. Promosso German Films in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e il Goethe-Institut, il Festival si apre il 16 marzo con il lungometraggio Quel Che Si Vede Da Qui (Was Man Von Hier Aus Sehen Kann) di Aron Lehmann, adattamento dall’omonimo bestseller dell’autrice tedesca Mariana Leky dal titolo What You Can See From Here, tradotto in 14 lingue con oltre 600.000 copie vendute in Germania. In Italia Quel Che Si Vede Da Qui è edito da Keller.

A presentare il film al festival il regista Aron Lehmann e Rosalie Thomass, tra le interpreti della pellicola.

Tra i titoli del Festival The Ordinaries, opera prima di Sophie Linnenbaum e Tutti Parlano Del Tempo (Alle Reden Übers Wetter) di Annika Pinske, Rhinegold (Rheingold), l’ultimo film di Fatih Akin, regista tra i più noti e premiato nel 2004 con l’Orso d’Oro al Festival di Berlino per il film La Sposa Turca.

Per i documentari, in anteprima italiana, sarà presentato Scusa Compagno (Sorry Genosse) di Vera Brückner e, tra i film presenti, sempre in anteprima, A Stasi Comedy (Leander Haußmanns Stasikomödie) di Leander Haußmann, regista, attore cinematografico e teatrale, tra i più creativi e attivi in Germania, che sarà tra gli ospiti presenti al festival. Chiude la selezione dei film in anteprima al festival Fra di Noi (Zwischen Uns) opera prima di Max Fey.

Tutti i film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Per le info sulla programmazione e sui biglietti: festivalcinematedesco.it