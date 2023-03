È accaduto al Museum of Contemporary Art Australia: un partecipante brillo a un evento privato è caduto in una delle iconiche installazioni architettoniche dell’artista Do Ho Suh, realizzate in tessuto luminoso e trasparente. Un portavoce dell’MCA ha subito dichiarato: «è inciampato accidentalmente, il che ha avuto un impatto su un’installazione in mostra. È stato seguito il protocollo del museo e nessuno è rimasto ferito. La cura delle opere d’arte è della massima importanza per MCA Australia. Gli incidenti accadono nei musei e nelle gallerie, motivo per cui tutte le istituzioni hanno procedure chiare per queste situazioni».

La personale dell’artista sudcoreano è stata una delle mostre imperdibili dell’estate a Sydney, e le opere della serie Hub sono tra le più note installazioni su larga scala di Suh, che consistono in repliche incredibilmente dettagliate degli spazi che ha abitato, ciascuna resa in tela di tessuto monocromatica che evoca una replica fantasma dello spazio originale. I loro interni luminosi ed eterei li rendono luoghi incredibilmente popolari per selfie e altri social media, mentre gli spazi domestici ristretti che replicano presentano vere sfide logistiche e di partecipazione per le istituzioni di presentazione.

L’incidente tra il frequentatore di feste di Bloomberg e il lavoro di Suh è il secondo che ha colpito il mondo dell’arte nelle ultime settimane: alla fiera Art Wynwood di Miami, infatti, a metà febbraio, un visitatore ha fatto cadere dal piedistallo il Dog Balloon di Jeff Koons, mandandolo in frantumi.