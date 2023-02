In frantumi il balloon dog di Jeff Koons da 40mila euro

Un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami è finita con un incidente da capogiro: una donna ha toccato uno dei famosi balloon dog di Jeff Koons facendola andare in mille pezzi. Voleva verificare se si trattasse effettivamente di un palloncino gonfiabile, scoprendo a sue spese di no. La scultura in vetro – del valore di 40mila euro – è caduta ed è andata in frantumi.

Ai media locali i testimoni hanno spiegato di aver visto la collezionista picchiettare la mano sull’opera, pensando addirittura in un primo momento che si trattasse di “una performance artistica, una scenetta architettata”.

La scultura di colore blu brillante, faceva parte della famosa serie Balloon dog che ha forgiato la reputazione internazionale di Koons. Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel-Air Fine Art, che ha sponsorizzato l’opera di Jeff Koons, ha spiegato a Miami Herald che a coprire i danni ci penserà l’assicurazione.

Le opere di Jeff Koons, che non era presente, toccano cifre altissime, alcune sono state vendute all’asta per oltre 91 milioni di dollari. I frammenti della scultura sono stati ripuliti e l’evento è continuato, ma c’è chi tra gli appassionati ipotizza che ora i pezzi del Balloon Dog abbiano addirittura più valore economico della statua intera.