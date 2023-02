La Turbine Hall, lo spazio centrale della Tate Modern di Londra, che ha già ospitato in passato alcuni dei più memorabili interventi artistici della storia (di artisti come Kara Walker, Olafur Eliasson e, attualmente, Cecilia Vicuña), sarà occupato dal 10 ottobre 2023 al 14 aprile 2024 da un lavoro site-specific dell’artista ghanese El Anatsui.

L’artista, noto per le sue sculture di tappi di bottiglia, si è trasferito in Nigeria nel 1975, dove ha iniziato a insegnare arte all’Università della Nigeria, assumendo alla fine il ruolo di professore di scultura presso l’istituzione. Nel 2015, Anatsui è stato premiato con il Leone d’oro alla carriera alla 56ª Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia.

I suoi scintillanti arazzi realizzati con tappi di bottiglia appiattiti sono diventati popolari all’inizio degli anni 2000 e da allora le sue opere sono state collezionate da istituzioni come il British Museum di Londra e il Centre Pompidou di Parigi. Le sue installazioni ricordano i dipinti di Gustav Klimt, costruite con migliaia di tappi di bottiglia riciclati e fili di rame.

Anatsui si serve anche materiali trovati, come vecchie lattine del latte, traversine ferroviarie, legni alla deriva, chiodi di ferro e lastre da stampa, per trasformarli in opere d’arte astratta. Il suo lavoro esplora temi quali l’ambiente, il consumo e il commercio.

«Non vediamo l’ora di vedere – ha affermato Frances Morris, direttore della Tate Modern – come questo inventivo artista si approccerà a uno spazio come la Turbine Hall. La sua opera Ink Splash II del 2012, un’opera a forma di tappo di bottiglia realizzata con filo di rame, presente nella collezione della Tate, incanta i visitatori ovunque venga esposta».

L’intervento di El Anatsui è curata da Osei Bonsu e Dina Akhmadeeva della Tate Modern ed è commissionato da Hyundai.