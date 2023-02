La casa d’aste Phillips ha annunciato il lancio della sua nuova sede in Asia, situata nel distretto culturale di West Kowloon a Hong Kong. Lo spazio sarà inaugurato in primavera con una mostra di opere del XX secolo e contemporanee di una serie di artisti, tra cui Yayoi Kusama, Matthew Wang e Loie Hollowell, la maggior parte delle quali sarà messa in vendita per il debutto alla fine di marzo. La mostra in anteprima includerà orologi e gioielli e si svolgerà nello stesso periodo di Art Basel Hong Kong.

Il nuovo spazio a sei piani si trova di fronte al museo M+ con interni progettati dagli architetti LAAB che comprendono, oltre alla sala d’asta e alle gallerie espositive, anche uffici, una caffetteria e una sala lounge. “Quest’anno – ha dichiarato Stephen Brooks, amministratore delegato di Phillips, in un comunicato stampa – celebriamo il nostro ottavo anno di attività in Asia e stiamo ampliando la nostra offerta. La nuova struttura ci permette di sviluppare ulteriormente la nostra attività nella regione, passando da una serie limitata di offerte che si tengono due volte all’anno a un vero e proprio calendario di vendite durante tutto l’anno”.

Nella prima metà del 2022 Phillips ha registrato un fatturato globale di 746 milioni di dollari, di cui quasi il 40% proveniente dall’Asia. L’azienda ha ampliato il suo team regionale e ora conta più di 20 specialisti in arte contemporanea e del XX secolo. L’anno scorso, la società ha annunciato l’ingresso di Minhee Suh come rappresentante regionale in Corea del Sud, mentre Lihua Tong e Yvonne Fong sono entrati a far parte della rosa di specialisti regionali. Tong è stato in precedenza direttore della galleria David Zwirner di Hong Kong, mentre Fong proviene dalla galleria Simon Lee di Hong Kong e ha lavorato in precedenza per Christie’s e Gagosian.

Secondo un portavoce, l’anteprima completa presenterà oltre 200 opere provenienti dalle aste di primavera di Hong Kong e New York, tra cui opere di Pablo Picasso, Yoshitomo Nara, Ayako Rokkaku, Huang Yuxing, Chen Ke, Christina Quarles e Rashid Johnson. Tra le opere di Kusuma in vendita c’è un grande dipinto in acrilico Pumpkin (1995, stimato tra 5,1-6,4 milioni di dollari).