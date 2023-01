Inside Art Music (IAM) si prepara a presentare al pubblico il suo primo appuntamento fisico, in partnership con Keep On Groovin’, il 21 gennaio nello spazio Base Milano, hub artistico di fama internazionale situato in Via Tortona, nel cuore della città Meneghina. Nato nel 2021, IAM è il progetto spin off di Inside Art che si pone come obiettivo quello di coniugare l’arte contemporanea e il suono, portando la propria audience in un viaggio tra musica e arte, dove lo spettatore si immerge nella performance condivisa tra artista e musicista.

La serata nasce da un progetto condiviso con Keep On Groovin’, brand organizzatore di eventi e agenzia di booking internazionale, caratterizzato dall’inconfondibile ricerca di location esclusive dove poter fare esibire artisti di calibro internazionale, come Mike Dunn, Dam Swindle e Marcel Vogel. Tra i vari eventi realizzati negli ultimi anni, si possono ricordare collaborazioni con il Follies Pigalles di Parigi, il Forte Antenne di Roma e il Fabrique di Milano.

Per la prima performance congiunta saranno gli Eternal Love e Dirty Channels a occuparsi della selezione musicale. Le due coppie di DJs milanesi sono conosciuti sulla scena internazionale per il proprio “soft touch” nel ridare una spolverata a vecchie gemme del passato.

Eternal Love, Eternal Music. Federico ed Edoardo sono un duo di DJ italiani noti proprio per questa passione di riscoprire dischi dimenticati e trasformarli in veri e propri successi da ballo o sdolcinate “love song” nei loro numerosi mix pubblicati negli anni. A.K.A. “i Cavalli”, nell’ultimo anno il giovane duo ha avuto l’opportunità di suonare in tutto il mondo, dall’Australia al Brasile passando per i principali club europei. Affiliati alla etichetta Planet Trip e con diverse pubblicazioni distribuite da Rush Hour, gli Eternal Love hanno anche dimostrato le loro abilità di produzione con edizioni e tracce originali che riflettono la perfetta combinazione delle loro radici “sognanti” italiane e il loro amore per suoni eclettici e sconosciuti.

Dirty Channels Eternal Love

Dall’alta parte invece i Dirty Channels, talentuoso e affermato duo composto da Simone e Leme. Sin dal loro incontro artistico nel 2007, hanno portato il loro mix unico di house old school e influenze afro-disco in giro per il mondo, suonando regolarmente ai migliori eventi come Hï Ibiza, Defected Croatia, Polifonic festival e molti altri. Il loro quartier generale è la residenza al Take It Easy party di Milano, noto punto di riferimento per la scena clubbing e ora anche un’etichetta discografica gestita insieme agli amici Bugsy e DJLMP. Come produttori, sono stati scoperti dai loro mentori Pastaboys e hanno pubblicato su etichette come Glitterbox/Defected, Classic Music Company, Shake label di Dan Shake e Ovum Recordings di Josh Wink. Un punto importante nella loro carriera è segnato dall’uscita di “Watchin Out” su Athens Of The North, un successo da dancefloor con impronta disco-house che ha ottenuto oltre 3 milioni di streaming su Spotify, è stato nominato tra i migliori dischi dell’anno dalla rivista Mixmag e ha ricevuto il supporto di artisti come Gilles Peterson, Kerri Chandler e Jeremy Underground.

Mani

Last but not least, sarà Mani a occuparsi del percorso artistico della serata. Lorena Tiberi, in arte Mani, è una giovane artista romana in rapida ascesa nel mondo dell’arte contemporanea, con all’attivo due mostre personali (Till Now a marzo ed Eco a novembre 2022) e diversi showcase in giro per l’Italia.

La sua arte richiama una linea femminile e rotonda che si definisce in dettaglio, sinuosa e contorta. Il colore determina lo strato più profondo del suo sentire. Ricrea dei microcosmi semi astratti, leggeri all’occhio e misteriosi che si lascino osservare e leggere, proiettando lo spettatore in una dimensione altra. Crea le sue atmosfere metabolizzando sensazioni sensoriali che hanno variazioni ritmiche naturali, armoniose, imperfette e sconosciute.

L’evento è aperto al pubblico il 21 gennaio dalle 22 e continuerà fino alle 4 del mattino, ma potrà essere rivisto in differita sul canale Youtube di InsideArt Music.

Biglietti in vendita su Dice al seguente link: https://dice.fm/event/2ebva-keep-on-groovin-at-base-milano-w-dirty-love-21st-jan-base-milano-milano-tickets